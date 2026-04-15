Warner Bros. confirmó el elenco de "El Señor de los Anillos: la caza de Gollum": Jamie Dornan será el nuevo Aragorn + Seguir en









Andy Serkis, director de la película, retomará su papel de Gollum, mientras que Elijah Wood e Ian McKellen volverán como Frodo y Gandalf.

La nueva película llega a los cines en 2027.

Warner Bros. confirmó el nuevo reparto de El Señor de los Anillos: La caza de Gollum, con Jamie Dornan interpretando a Stridder —un alias utilizado por Aragorn— y Leo Woodall a Halvard. (Aragorn fue interpretado en las películas anteriores por Viggo Mortensen).

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Andy Serkis, director de la película, retomará su papel de Gollum, mientras que Elijah Wood e Ian McKellen volverán como Frodo y Gandalf. Lee Pace también regresa como Thranduil. Cómo se informó previamente Kate Winslet se unirá al reparto como Marigol.

La noticia se dio a conocer durante la presentación del estudio en CinemaCon en Las Vegas el martes por la tarde.

image Jamie Dornan reemplazará a Viggo Mortensen en el papel de Aragorn. Qué se sabe sobre El Señor de los Anillos: la caza de Gollum La franquicia de la Tierra Media de New Line, basada en las obras de JRR Tolkien regresa con La caza de Gollum. El filme narra la peligrosa misión de Aragorn para capturar a Gollum antes de que la criatura revele la ubicación del Anillo a Sauron. La historia, en gran parte desarrollada a partir de las notas a pie de página de Tolkien, se sitúa entre El Hobbit y La Comunidad del Anillo.

Embed - Warner Bros Pictures Argentina on Instagram: "Algo precioso...acaba de anunciarse #Repost @warnerbros: The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Solo en cines, 17 de diciembre, 2027." View this post on Instagram El actor de voz de Gollum/Sméagol, Serkis, dirige la película, con Wood como Frodo Bolsón, Ian McKellen como Gandalf y Serkis como Gollum; papeles que los tres han interpretado desde que Peter Jackson los dirigió en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo (2001). Esa trilogía también incluye El Señor de los Anillos: Las Dos Torres (2002) y El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey (2003), que ganó el Oscar a la Mejor Película.

Philippa Boyens, Fran Walsh, Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou escribieron el guion de La caza de Gollum, y Jackson, Boyens, Walsh y Zane Weiner serán los productores. El estreno de la película está previsto para el 17 de diciembre de 2027. Las entregas anteriores de las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit de Jackson han recaudado casi 6 mil millones de dólares en todo el mundo. La nueva película marca el regreso de Warner Bros. al mundo de Tolkien en cines con actores reales desde El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos. Llega poco después del anime de 2024, La Guerra de los Rohirrim.