La cuarta temporada de la serie de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" ya está en desarrollo + Agregar ámbito en









La serie de Prime Video basada en la obra de J.R.R. Tolkien se prepara para la cuarta temporada antes del estreno de la tercera.

Cada vez falta menos para la nueva temporada.

La serie El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder de Prime Video ya está preparando una cuarta temporada.

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Con el estreno de la tercera temporada de la serie previsto para noviembre, la productora, con sede en el Reino Unido, está considerando un calendario que incluya la preproducción de una cuarta temporada este otoño, con el inicio del rodaje a principios de 2027.

Según informa el portal THR, la cuarta temporada no ha recibido luz verde oficialmente, pero Prime Video sigue mostrándose muy optimista respecto a continuar con su parte de la franquicia de El Señor de los Anillos, que se basa en los apéndices de la Segunda Edad de J.R.R. Tolkien.

Amazon afirma que la serie producida por Amazon MGM Studios ha atraído a más de 185 millones de espectadores en todo el mundo y es "uno de los títulos más vistos y con mejor rendimiento de la historia de Prime Video". La primera temporada marcó el mayor lanzamiento de cualquier serie de Prime Video hasta la fecha. La segunda temporada también tuvo un gran éxito, debutando en el primer puesto de la lista Nielsen Streaming Top 10 en 2024.

Cómo será la tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder La tercera temporada dará un salto temporal de "varios años" con respecto a la segunda, y se sitúa en "el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron, mientras el Señor Oscuro busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, someter a todos los pueblos a su voluntad y, finalmente, gobernar toda la Tierra Media".

La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder está producida por los showrunners y productores ejecutivos JD Payne y Patrick McKay. El reparto de Los Anillos de Poder incluye a Charlie Vickers como Sauron, Morfydd Clark como Galadriel y Robert Aramayo como Elrond. Entre los nuevos fichajes anunciados recientemente se encuentran Jamie Campbell Bower de Stranger Things, Eddie Marsan de Ray Donovan, así como Andrew Richardson, Zubin Varla y Adam Young, cuyos papeles exactos aún se desconocen. Dado el ritmo de lanzamiento de las tres primeras temporadas y el plan de producción actual de la compañía para la cuarta temporada, es probable que esta se estrene en 2028. Cuando Amazon adquirió los derechos televisivos de los apéndices de El Señor de los Anillos de la Fundación Tolkien en 2017, también se comprometió a producir cinco temporadas.