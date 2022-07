25 años de Hombres de Negro: la consagración de Will Smith como una superestrella

Steven Spielberg no quería a Will Smith en Hombres de Negro

Si Steven Spielberg se hubiese salido con la suya, Hombres de Negro habría sido un paso gigante en la carrera de... ¿Chris O'Donnell? El director de mega éxitos cinematográficos pensó que el papel del Agente J estaba hecho a la medida del actor que por aquellos años era un interprete en pleno ascenso.

Aunque ahora parezca raro imaginar a O'Donnell como el compañero de Tommy Lee Jones, tenía sentido en ese momento. El actor venia de protagonizar junto a Al Pacino en Perfume de Mujer (1992) y se había puesto en la piel de Dick Greyson/Robin en Batman Forever (1995), y cabe destacar que aun no había protagonizado la olvidable Batman y Robin (otra que cumplió recientemente 25 años).

Barry Sonnenfeld, fue el responsable de que O'Donnell no fuera parte del proyecto. Durante una cena organizada por Spielberg entre Sonnenfeld y el actor el director se ocupó de "boicotear" su propia película: "Le dije a Chris que no era muy buen director y que no creía que el guión fuera muy bueno y que si tenía otras opciones, no debería hacer 'Hombres de Negro'", recordó Sonnenfeld al Huffington Post en 2017. “Él hizo saber al día siguiente que no estaba interesado”.

De la mano de Bad Boys y Día de la Independencia

Sonnenfeld siempre pensó que Will Smith tenía la combinación correcta de humor y carisma para darle algo de chispa a la película. El hecho de que el actor se había convertido recientemente de un actor reconocido por la sitcom The Fresh Prince of Bel Air a una estrella de acción con Bad Boys, producida por el mismo estudio detrás de Hombres de Negro, hizo más facil las cosas. Finalmente Smith se uniría al elenco a cambio de u$s5 millones.

Esos u$s5 millones parecían demasiado para un actor recién llegado al cine. Sin embargo después de que la siguiente película de Smith, Día de la Independencia, dominara la taquilla cuando se estrenó el 3 de julio de 1996, el acuerdo sin dudas fue barato.

En buena medida, Smith no solo ayudó a atraer a las multitudes a ver Hombres de Negro por su actuación, sino que también fue responsable de su contagiosa canción principal, un éxito en las radios y en MTV con su entretenido video.

Hombres de Negro 1.jpg

Hombres de Negro y Will Smith, 25 años después

Hombres de Negro fue capaz de transformar la historia escrita por Lowell Cunningham e ilustrada por Sandy Carruthersdel para el comic homónimo de 1990 (bastante más oscuro) en una película que entretuvo y aun hoy entretiene. Una de esas que envejeció bastante bien, sobre todo si la comparamos con otras de la misma época.

Smith fue capaz de estar a la par de un veterano y reacio actor como Tommy Lee Jones, formando una dupla indispensable del cine de acción y comedia. Su carrera llego a un nuevo nivel, ese que esta reservado para pocos en la industria cinematográfica, un nombre de peso capaz de convocar a la gente al cine solo por ser parte de un proyecto, esto al menos durante el tiempo donde los nombres estaban por encima de los universos compartidos y el cine de superhéroes.

Will Smith ha tenido más altas que bajas en lo que respecta a su filmografia, él mismo se ha referido a las decisiones que se arrepiente de haber tomado en su carrera. El reconocimiento de la industria le llego con King Richard este año, sin embargo todo se opacó con el golpe a Chris Rock. El tiempo dirá si quien fuera el agente J por primera vez hace 25 años será capaz de darle vuelta a la situación y volver a ser noticia por lo que realmente importa, su arte.