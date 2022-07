El auge de las adaptaciones y la llegada del streaming han hecho proliferar estos casos, por eso a continuación les dejamos 5 películas y series basadas en comics que no son de Marvel ni DC.

The Boys

The Boys.jpg Amazon Prime Video

Es una serie desarrollada por Eric Kripke basada en el cómic del mismo nombre de Garth Ennis y Darick Robertson. La serie tiene lugar en un mundo en el que los superhéroes representan el lado oscuro de la celebridad y la fama. Un grupo de vigilantes que se hacen llamar "The Boys" decide hacer todo lo posible por frenar a los superhéroes que están perjudicando a la sociedad, independientemente de los riesgos que ello conlleva. Esta protagonizada por Karl Urban, Jack Quaid, Antony Starr y Erin Moriarty. Actualmente se están estrenando capítulos de su tercera temporada. Esta disponible en Amazon Prime Video.

From Hell

From Hell - Desde el infierno 20th Century Fox

Es una película basada en el comic homónimo escrito por Alan Moore e ilustrado por Eddie Campbell. Cinco prostitutas se ven amenazadas por un sádico asesino. El único que se ocupa de protegerlas es el Inspector Fred Abberline que, con la ayuda del sargento Godley, trata de desentrañar una espeluznante conspiración. A medida que la serie de salvajes asesinatos se van sucediendo, los dos policías ven obstaculizado su trabajo por sus superiores, más interesados en ocultar los crímenes que en encontrar al verdadero asesino. Dirigida por Albert Hughes y Allen Hughes, esta protagonizada por Johnny Depp, Heather Graham e Ian Holm.

300

300 Warner Bros. Pictures

Es una película dirigida por Zack Snyder basada en la serie limitada de comics creada por Frank Miller. La cinta da una versión de la batalla de las Termópilas (480 a.C.). El objetivo de Jerjes, emperador de Persia, era la conquista de Grecia, lo que desencadenó las Guerras Médicas. Dada la gravedad de la situación, el rey Leónidas de Esparta y 300 espartanos se enfrentaron a un ejército persa que era inmensamente superior. Esta protagonizada por Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham y Dominic West. Disponible en Apple TV.

Invincible

Invincible.png Invincible Amazon Prime Video

Basada en la serie de comics creada por Robert Kirkman (The Walking Dead). Mark Grayson es un adolescente normal, excepto por el hecho de que su padre Nolan es Omni-man, el superhéroe más fuerte del planeta. Poco después de su decimoséptimo cumpleaños, Mark comienza a desarrollar sus propios poderes y entra en la tutela de su padre. A medida que Mark utiliza sus poderes para el bien, descubre que el legado de su padre puede no ser tan heroico como parece. Cuenta con las voces de Steven Yeun, Sandra Oh y J. K. Simmons. Disponible en Amazon Prime Video.

The Crow

Brandon Lee El Cuervo.jpg

La película de 1994 dirigida por Alex Proyas esta basada en el comic de 1989 creado por James O'Barr. Cuenta la historia de Eric Draven un músico a punto de casarse con Shelly Webster, pero la noche antes del enlace son asesinados brutalmente. Un año después, el alma de Eric vuelve a la Tierra en forma de un cuervo dispuesto a vengarse. El filme es tristemente recordado por ser la muerte de su protagonista Brandon Lee durante el rodaje a manos del actor Michael Massee.