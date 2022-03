Premios Oscar 2022, la ceremonia que será recordada por la reacción de Will Smith

Luego de la performance de Beyoncé llego el momento de que Wanda Sykes, Regina Hall y Amy Schumer comenzaran con la ceremonia. Todo transcurría con normalidad, hubo monólogos por parte de las presentadoras, algunos chistes que incluyeron la participación de los presentes, y hasta hubo tiempo para algún sketch pregrabado.

Con el correr de la ceremonia se fueron develando los ganadores, todo en una armonía y fluidez que se vería alterada de la manera más extraña posible. Se sabe que cada presentador tiene lugar a realizar algún chiste, pero para que no haya sorpresas en este tipo de premiaciones hay un guión, por eso no deja de sorprender lo que paso.

Todo ocurrió al momento en que Chris Rock tomó el escenario para presentar el premio al mejor documental con una breve rutina de comedia, Rock hizo una broma comparando el cabello corto de Jada Pinkett Smith y la comparó con el personaje de cabellera rapada de Demi Moore en la película de 1997 “G.I. Jane”.

La cámara tomó los rostros de Smith y su esposa y se notó cierta incomodidad, pero lo que sucedió después es lo que se convirtió el momento viral de la noche, Will Smith se subió al escenario y golpeó a un sorprendido Chris Rock quien solo atinó a decir "Will Smith acaba de pegarme" seguido de una risa incomoda. En la transmisión local el audio inmediatamente fue cortado, pero en la señal internacional se pudo escuchar los gritos de un Will Smith visiblemente enojado.

“¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca!” fue lo que dijo Smith ante la sorpresa de los invitados y los televidentes desde sus casas.

Will Smith Chris Rock.mp4

A partir de allí la ceremonia alterno entre aquellos en que hacían como si nada hubiese pasado o quienes apenas mocionaban el asunto. Todo hasta que Will Smith se alzó con la estatuilla a Mejor Actor, allí fue inevitable que no se hiciera mención a lo sucedido. "En este negocio, siempre hay personas que te faltan al respeto, debes sonreír y hacer como que todo está bien. Pero siempre protegeré a mi familia, a mi esposa" aseguró el actor conmovido en medio de su discurso.

La premiación siguió con Jessica Chastain consagrándose como la Mejor Actriz por su rol en “The Eyes of Tammy Faye” y con la sorpresiva aparición de Liza Minelli acompañada de Lady Gaga. Juntas en un emotivo momento consagraron a "CODA" como la gran ganadora de la noche. Una elección para nada arriesgada por parte de la Academia que ni siquiera da lugar a la discusión porque esta noche solo se habla de una cosa y lamentablemente no es precisamente de cine.