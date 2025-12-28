"Y Dios creó a la mujer": cómo Brigitte Bardot rompió los tabúes del cine y marcó una época + Seguir en









Estrenada en 1956, la película dirigida por Roger Vadim no solo lanzó al estrellato a la icónica actriz francesa: también sacudió los límites morales del cine de posguerra y convirtió a su protagonista en símbolo de libertad y modernidad.

Más que un éxito comercial, el film de 1956 se convirtió en una pieza clave para entender los cambios sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XX.

En diciembre de 1956 una joven actriz francesa de 22 años se convirtió en un fenómeno global con el estreno de "Et Dieu… créa la femme" ("Y Dios creó a la mujer"), dirigida por Roger Vadim. La película no solo lanzó a Brigitte Bardot al estrellato internacional, sino que marcó un antes y un después en la forma en que se representaba la sexualidad femenina en el cine.

Rodada en Saint-Tropez, entonces un tranquilo pueblo mediterráneo, la producción fue un punto de inflexión: Bardot, con su imagen natural y su actitud desinhibida, encarnó una nueva libertad que desafiaba las normas conservadoras de la posguerra. La escena en la que interpreta un mambo con una falda abierta hasta la cintura se volvió icónica, y audiencias de todo el mundo quedaron impactadas por su presencia en pantalla.

brigitte bardot dios creo a la mujer - copia El film provocó rechazo entre sectores más tradicionales, pero también inspiró a muchas mujeres a cuestionar las restricciones sociales sobre el deseo y la expresión corporal. Para la actriz, la película fue más que un éxito comercial: le abrió las puertas de una carrera internacional y la transformó en un símbolo de modernidad cultural.

Aunque Bardot insistía en que ella misma no estaba pensando en términos de revolución feminista, aceptaba que la película había resonado profundamente con los cambios sociales de la época. Su interpretación de Juliette, una mujer que expresa su deseo con la misma libertad que un hombre, se convirtió en un referente de una nueva era cinematográfica.

Décadas después, "Y Dios creó a la mujer" sigue siendo vista no solo como un hito de la carrera de Bardot, sino como una pieza cinematográfica que ayudó a sacudir los tabúes y redefinir las representaciones de la mujer en el arte y la cultura popular.

