Tragedia en Brasil: al menos 11 muertos por un choque frontal que terminó en incendio

El impacto ocurrió en la BR-101, en el sur del estado de Bahía. Murieron diez personas en el lugar y una más horas después. Investigan un sobrepaso indebido.

La colisión frontal ocurrió en el kilómetro 953,6 de la ruta federal BR-101, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, al sur del estado de Bahía.

Una colisión frontal seguida de un incendio provocó la muerte de al menos 11 personas este sábado en el noreste de Brasil, luego de que dos vehículos chocaran de frente sobre una ruta federal y se prendieran fuego, según confirmaron autoridades locales y la empresa concesionaria a cargo del tramo afectado.

El trágico episodio tuvo lugar sobre la ruta federal BR-101, a la altura del kilómetro 953,6, en jurisdicción de la ciudad de Mucurí, ubicada en el extremo sur del estado de Bahía. De acuerdo con la información oficial, diez de las víctimas fallecieron en el acto a raíz de la violencia del impacto, mientras que una undécima persona murió horas más tarde en un centro de salud debido a la gravedad de las heridas sufridas.

Un choque frontal con consecuencias devastadoras El siniestro involucró a una camioneta Chevrolet S10 y a un utilitario Fiat Dobló que, por causas que aún se encuentran bajo investigación, colisionaron de frente y se incendiaron de manera casi inmediata. Las llamas envolvieron por completo ambos vehículos, lo que complicó de forma considerable las tareas de rescate.

tragedia en brasil Los dos vehículos involucrados se incendiaron por completo tras el impacto, lo que dificultó las tareas de rescate. X: @LogInfra El fuego se propagó rápidamente tras el impacto, obligando a un intenso despliegue de bomberos, personal sanitario y fuerzas de seguridad. La magnitud del siniestro motivó el corte total de la ruta durante varias horas para permitir el trabajo de los equipos de emergencia y la posterior remoción de los restos de los vehículos.

Víctimas y una hipótesis bajo análisis Entre las personas fallecidas se encontraban una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años, lo que profundizó la conmoción generada por el hecho. Además, fuentes regionales señalaron que varias de las víctimas pertenecían a un mismo grupo familiar, un dato que añade una carga de dramatismo aún mayor a la tragedia.

La Policía Federal de Caminos (PRF) trabaja para establecer con precisión la mecánica del accidente. De acuerdo con los primeros informes policiales y versiones difundidas por medios locales, la principal hipótesis apunta a que uno de los conductores habría realizado un “intento de sobrepaso de manera indebida”, lo que habría desencadenado el choque frontal. brasil Entre las once víctimas fatales se encontraban una mujer embarazada y dos niños de dos y cuatro años. Investigación en curso y tareas de identificación La violencia del impacto y el posterior incendio dejaron los cuerpos en un estado que dificulta su reconocimiento inmediato. Por este motivo, trascendió que algunos de ellos deberán ser sometidos a exámenes de ADN para lograr su identificación legal. En medio del escenario desolador, las autoridades confirmaron que una persona logró sobrevivir a la colisión. El herido permanece internado en grave estado, con pronóstico reservado, y bajo estricta observación médica.

