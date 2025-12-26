Nicolas Cage y Christian Bale lucen irreconocibles en el primer tráiler de la película "Madden" + Seguir en









El elenco de la película de David O. Russell también incluye a Kathryn Hahn, Sienna Miller, John Mulaney y Shane Gillis.

Bale y Cage protagonizan la película sobre John Madden.

Ya está disponible el primer tráiler de la película biográfica de John Madden dirigida por David O. Russell.

Amazon MGM Studios lanzó el avance oficial de Madden el día de Navidad, y en el clip vemos el primer vistazo oficial a Nicolas Cage interpretando a la leyenda de la NFL que se desempeñó como entrenador en jefe de los Oakland Raiders y también tuvo una larga y exitosa temporada como comentarista y luego un ícono de la cultura pop a través de la serie de videojuegos Madden NFL.

De qué trata Madden La película narra la trayectoria de Madden desde sus humildes comienzos hasta su paso como entrenador de los Raiders hasta el Super Bowl en 1976, donde posteriormente alcanzó un mayor éxito en televisión y videojuegos, convirtiéndose en un referente fiable para numerosos anunciantes. Además la película sirve como una historia sobre el origen de Madden NFL, una de las franquicias de videojuegos más importantes de todos los tiempos.

MADDEN Trailer (2026) SUBTITULADO [HD] Nicolas Cage (online-video-cutter.com) A Cage se le une en la película su compañero ganador del Oscar Christian Bale, y el actor británico aparentemente se sumerge una vez más para interpretar a Al Davis, el dueño de los Raiders durante el tiempo de Madden con el equipo.

Madden está escrita y dirigida por Russell (The Fighter, American Hustle y Silver Linings Playbook). Cambron Clark escribió una versión anterior del guion.

Además de Cage y Bale, el reparto incluye a John Mulaney (interpretando al fundador de Electronic Arts, Trip Hawkins), Kathryn Hahn (como Virginia Madden), Sienna Miller (como Carol Davis) y el comediante Shane Gillis en un papel no especificado. La película es original de Prime Video, y no hay detalles sobre su estreno en cines.