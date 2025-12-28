Mundial de Ajedrez Rápido en Qatar: Faustino Oro y Candela Francisco escalaron varias posiciones + Seguir en









El prodigio de 12 años y la joven maestra de Pilar tuvieron una sólida segunda jornada en Qatar, sumaron puntos clave y llegan al cierre con balance positivo.

Faustino Oro (derecha) continúa escalando posiciones en el Mundial de Ajedrez Foto: FIDE

La segunda jornada del Mundial de Ajedrez Rápido en Doha dejó señales alentadoras para la delegación argentina. Faustino Oro y Candela Francisco lograron mejorar sensiblemente sus posiciones tras una fecha de alto nivel competitivo, en un certamen que reúne a la élite internacional del juego ciencia y que este domingo tendrá su definición.

Oro, con apenas 12 años, firmó una actuación muy consistente al sumar dos victorias y dos empates en cuatro partidas. Con esos resultados alcanzó los 5 puntos sobre 9 posibles y ascendió hasta el puesto 79 entre 247 jugadores, superando ampliamente su ubicación inicial en la preclasificación. El maestro internacional mostró solidez ante rivales de jerarquía y confirmó su capacidad para competir en un torneo de exigencia máxima.

Candela Francisco también tuvo una gran jornada En el cuadro femenino, Candela Francisco protagonizó una clara recuperación. Tras una derrota en el arranque del sábado, encadenó tres triunfos consecutivos que le permitieron llegar a 4,5 puntos en 8 partidas y ubicarse en la posición 57 entre 141 competidoras. La ajedrecista de 19 años evidenció una rápida adaptación al ritmo rápido y se mantiene en carrera de cara a la jornada final.

Con la última fecha por disputarse, ambos argentinos afrontan el cierre con confianza y protagonismo en un Mundial que sigue destacando el crecimiento del ajedrez nacional en el escenario internacional.

