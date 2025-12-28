La muerte de Brigitte Bardot: 11 películas para ver y recordar a la leyenda del cine francés

Más allá de la belleza, la actriz francesa construyó personajes que incomodaron, provocaron y marcaron época. Una guía de 11 films clave para entender su legado.

Brigitte Bardot y su inconfundible presencia en la pantalla grande, que redefinió el rol de la mujer en el séptimo arte.

Brigitte Bardot no solo redefinió la sensualidad y la presencia femenina en el cine de los años 50 y 60, sino que también impulsó una estética y una actitud que influyeron profundamente en la moda, la cultura pop y la imagen de la mujer en la pantalla grande. Este domingo la icónica actriz francesa murió a los 91 años , con el recuerdo de todo el mundo por la pérdida de la reconocida figura.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Tras su retiro del cine en 1973 , Bardot dedicó gran parte de su vida al activismo en defensa de los animales mediante la Fundación Brigitte Bardot , manteniendo una presencia pública marcada por compromisos sociales y, en ocasiones, polémicas opiniones políticas.

Su carrera, aunque breve en comparación con otros mitos de Hollywood, dejó una huella indeleble en la historia del cine y convirtió a BB en una leyenda cuya influencia sigue siendo objeto de análisis y admiración.

Comedia ligera que muestra a una Bardot joven y fresca, en un rol ingenuo y provocador a la vez. Fue uno de sus primeros éxitos populares en Francia.

La película que la convirtió en estrella mundial. Bardot encarna a Juliette, una joven libre y sensual que rompe con la moral conservadora de la época. Un hito cultural.

brigitte bardot dios creo a la mujer 3

Les Bijoutiers du clair de lune (Los joyeros a la luz de la luna)

Drama romántico dirigido por Roger Vadim. Bardot interpreta a una mujer impulsiva atrapada entre la pasión y el destino, en un entorno rural cargado de erotismo.

Babette s’en va-t-en guerre (Babette se va a la guerra)

Comedia bélica ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Bardot combina encanto y humor como una joven reclutada por la Resistencia francesa.

La vérité (La verdad)

Drama judicial dirigido por Henri-Georges Clouzot. Bardot ofrece una de sus actuaciones más intensas como una mujer juzgada tanto por un crimen como por su vida personal.

Le repos du guerrier (El descanso del guerrero / Amor sobre una almohada)

Historia de amor tormentosa en la que Bardot interpreta a una mujer atrapada en una relación emocionalmente destructiva. Un reflejo del costado más oscuro del romance.

Le mépris (El desprecio)

Obra maestra de Jean-Luc Godard. Bardot encarna a una mujer que se distancia emocionalmente de su marido en una reflexión sobre el amor, el cine y la incomunicación.

Une ravissante idiote (Una idiota encantadora)

Comedia de espionaje con Anthony Perkins. Bardot juega con su imagen de ingenuidad y sensualidad en una historia liviana y satírica.

Viva Maria!

Comedia de aventuras dirigida por Louis Malle. Bardot y Jeanne Moreau forman una dupla inolvidable en una revolución latinoamericana ficticia, entre humor y acción.

Dear Brigitte (Querida Brigitte)

Producción estadounidense en la que Bardot se interpreta a sí misma. Una comedia familiar que explota su fama internacional y su condición de mito pop.

L’ours et la poupée (El oso y la muñeca)

Comedia romántica tardía en su carrera. Bardot interpreta a una mujer sofisticada que intenta conquistar a un hombre ermitaño, en una historia sobre contrastes y libertad.