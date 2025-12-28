Escándalo en la NBA: pelea, golpes y expulsiones en el duelo entre Pelicans y Suns + Seguir en









José Alvarado y Mark Williams protagonizaron un fuerte altercado en Nueva Orleans que derivó en uno de los episodios más polémicos de la temporada.

Los protagonistas del encuentro, en pleno escándalo Foto: AP

El cruce entre New Orleans Pelicans y Phoenix Suns en el Smoothie King Center quedó envuelto en la polémica tras un violento enfrentamiento entre José Alvarado y Mark Williams, quienes fueron expulsados luego de intercambiar golpes en pleno desarrollo del partido de la NBA.

El incidente se produjo a poco más de dos minutos del cierre del tercer cuarto, cuando la tensión acumulada entre ambos equipos terminó por estallar.

Cómo se originó la pelea entre ambos jugadores La acción se originó durante una ofensiva de Phoenix, cuando Williams realizó una cortina sobre Alvarado cerca de la línea de tres puntos. El base de los Pelicans reaccionó con un empujón, sancionado como falta, y posteriormente recibió un contacto por la espalda que desató la confrontación. En el centro de la cancha, ambos jugadores se enfrentaron físicamente antes de ser separados por compañeros y personal de seguridad.

nba Tras revisar la situación, los árbitros resolvieron expulsar a los dos protagonistas por conducta antideportiva. En ese momento, los Suns ganaban 87-83 y terminaron imponiéndose por 123 a 114, completando la barrida en la serie de dos partidos disputados en Nueva Orleans. Devin Booker lideró a Phoenix, mientras que Trey Murphy III y Zion Williamson fueron los más destacados en el conjunto local.

El altercado opacó el espectáculo y la NBA analiza posibles sanciones adicionales, mientras el triunfo consolida a Phoenix en la conferencia y deja a los Pelicans a la espera de definiciones disciplinarias.