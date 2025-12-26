"Avatar: Fuego y Cenizas" ya superó los u$s500 millones en la taquilla mundial + Seguir en









Durante su primera semana en cines, "Avatar 3" ha recaudado 153 millones de dólares solo en Estados Unidos.

La tercera parte de "Avatar" esta disponible en cines.

El día de Navidad trajo buenas noticias para varias películas en la taquilla, empezando por Avatar: Fuego y Cenizas de James Cameron, que sumó 24 millones de dólares a su total en la taquilla estadounidense el jueves y superó la marca de los 500 millones de dólares a nivel mundial.

Durante su primera semana en cines, "Avatar 3" ha recaudado 153 millones de dólares solo en Estados Unidos y, según fuentes cinematográficas, se espera que su segundo fin de semana recaude al menos 70 millones de dólares, lo que representaría una caída del 20% o menos respecto a los 88 millones de dólares que recaudó la película en su fin de semana de estreno. A nivel mundial, la película ha recaudado 544 millones de dólares.

Otros estrenos de cine Mientras tanto, Marty Supreme de A24 y Anaconda de Sony tuvieron un buen comienzo en sus respectivos días de estreno. Marty Supreme recaudó 9,5 millones de dólares en su primer día completo de estreno en 2668 salas y ahora se espera que supere las proyecciones previas de 20 millones de dólares en su estreno en cuatro días.

Mientras que el thriller de Josh Safdie enfrenta un camino cuesta arriba hacia las ganancias con un presupuesto de producción de 70 millones de dólares antes de una extensa campaña de marketing, aunque aún más baja que la de la mayoría de los estudios, Marty Supreme ha disfrutado de algunas de las críticas más positivas del año con un 94% de los críticos y un 82% de la audiencia RT.

Y en CinemaScore, el público del día del estreno le dio a la película una B+, una calificación de letra completa más alta que la C+ de la película de Safdie de 2019, Uncut Gems, protagonizada por Adam Sandler y en el extremo superior para A24, ya que solo dos lanzamientos amplios del distribuidor, Warfare y The Iron Claw, obtuvieron una A- en la encuesta de audiencia.

Justo detrás de "Marty" se encuentra Anaconda, con una recaudación de 9,1 millones de dólares en su estreno en 3509 salas. Esta comedia de criaturas, basada en la película de terror de culto de 1997 del mismo nombre, está protagonizada por Jack Black y Paul Rudd, y Sony proyecta actualmente un estreno de 22 a 24 millones de dólares en cuatro días, con un presupuesto de 45 millones de dólares.

