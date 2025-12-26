La película de HBO Max llena de amor y nostalgia que es perfecta para disfrutar en pareja el fin de semana + Seguir en









Esta película es una de las grandes alternativas del género con las que cuenta la plataforma de streaming.

Este film es ideal para ver junto a alguien especial, debido al curioso mensaje que deja.

El drama romántico es un género que no suele fallar, ni en el cine, ni en la televisión y mucho menos en el streaming. Este tipo de películas suele atraer a una gran cantidad de público y juega un rol clave en la competencia constante entre plataformas, por lo que HBO Max supo sacar ventaja con una auténtica joya.

Con un elenco de altísimo nivel, encabezado por Margot Robbie y Colin Farrell, y la dirección del realizador asiático Park Joong Eun, conocido bajo el seudónimo de Kogonada, este film da en el clavo gracias a una trama intrigante. En menos de dos horas, la producción logra cautivar a quienes se animen a verla.

El Gran Viaje RR SS Robbie y Farrell se lucen en una de sus performances más aclamadas por el público. Fuente: HBO Max De qué trata El gran viaje de tu vida, la imperdible película de HBO Max Sarah y David son dos personas solteras que ni siquiera saben de la existencia del otro. La boda de un amigo en común es la que los reúne, pero lo que parece una historia simple da un giro inesperado cuando se conectan. Un extraño GPS aparece para guiarlos hacia algo fuera de lo común.

Una misteriosa puerta los lleva a revivir momentos clave de sus vidas, lo que los hace recorrer recuerdos, lugares y situaciones que los marcaron, con el desamor como uno de los ejes centrales. Juntos, afrontan distintos dramas que los conducen a descubrir algo mucho más profundo de lo que imaginaban.

HBO Max: tráiler de El gran viaje de tu vida Embed - El Gran Viaje de Tu Vida | Nuevo Tráiler HBO Max: elenco de El gran viaje de tu vida Margot Robbie

Colin Farrell

Lily Rabe

Jodie Turner-Smith

Phoebe Waller-Bridge

Billy Magnussen

Brandon Perea

Sarah Gadon

Chloe East

Hamish Linklater