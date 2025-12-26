El drama romántico es un género que no suele fallar, ni en el cine, ni en la televisión y mucho menos en el streaming. Este tipo de películas suele atraer a una gran cantidad de público y juega un rol clave en la competencia constante entre plataformas, por lo que HBO Max supo sacar ventaja con una auténtica joya.
La película de HBO Max llena de amor y nostalgia que es perfecta para disfrutar en pareja el fin de semana
Esta película es una de las grandes alternativas del género con las que cuenta la plataforma de streaming.
Con un elenco de altísimo nivel, encabezado por Margot Robbie y Colin Farrell, y la dirección del realizador asiático Park Joong Eun, conocido bajo el seudónimo de Kogonada, este film da en el clavo gracias a una trama intrigante. En menos de dos horas, la producción logra cautivar a quienes se animen a verla.
De qué trata El gran viaje de tu vida, la imperdible película de HBO Max
Sarah y David son dos personas solteras que ni siquiera saben de la existencia del otro. La boda de un amigo en común es la que los reúne, pero lo que parece una historia simple da un giro inesperado cuando se conectan. Un extraño GPS aparece para guiarlos hacia algo fuera de lo común.
Una misteriosa puerta los lleva a revivir momentos clave de sus vidas, lo que los hace recorrer recuerdos, lugares y situaciones que los marcaron, con el desamor como uno de los ejes centrales. Juntos, afrontan distintos dramas que los conducen a descubrir algo mucho más profundo de lo que imaginaban.
HBO Max: tráiler de El gran viaje de tu vida
HBO Max: elenco de El gran viaje de tu vida
- Margot Robbie
- Colin Farrell
- Lily Rabe
- Jodie Turner-Smith
- Phoebe Waller-Bridge
- Billy Magnussen
- Brandon Perea
- Sarah Gadon
- Chloe East
- Hamish Linklater
