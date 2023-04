"You", nada es lo que parece en la nueva historia de amor de Joe Goldberg

La ventana indiscreta. Joe Goldberg vive una nueva historia de amor en la cuarta temporada de You.

You: Temporada 4 - Parte 1 | Tráiler oficial | Netflix

Continuando con la original estrategia de ser contada con voz en off por el protagonista, la primera parte de esta cuarta temporada es detectivesca y policial al estilo Agatha Christie, donde se suceden los asesinatos y todos son sospechosos. Cuenta con un guiño a La Ventana Indiscreta, aquella maravilla de Alfred Hitchcock, por el suspenso y la clara alusión de Joe Goldberg espiando los movimientos de Kate a través de la ventana de su departamento justo enfrente del de ella y hasta se anima a jugar con el humor por momentos.

La segunda mitad tiene un vértigo desafiante. Y es ahí, cuando la trama comienza a repetirse con las anteriores temporadas, que Penn Badgley sale al rescate con lo mejor de su actuación en lo que va de la serie. Sus miradas, sus tonos y sus gestos logran meter al espectador en la locura y sufrimiento del personaje.

You: Temporada 4 (Parte 2) | Tráiler oficial | Netflix

Y comienza el caos (por momentos rozando lo absurdo). Caos necesario para no hacer repetitiva la trama y que la historia avance. Con varios giros, una heroína inesperada y el regreso de una vieja conocida, el final de la cuarta temporada de You repite la fórmula de mantener al televidente atento hasta el final y demostrarle que nada de lo que parecía estar ocurriendo realmente es lo que pasaba. De esta manera el final de la serie no deja de sorprender y revelar datos hasta casi la última escena.

Esta serie de suspenso psicológico parecía esfumarse y caer en un loop constante pero sus guionistas han sabido cambiar el eje de la historia sin perder su esencia. Y hasta supieron dejar la puerta abierta a una nueva temporada sin agobiar al espectador.

Ficha de la serie

You4Afiche.jpg