Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar "The Souffleur", la nueva película de Gastón Solnicki

El reconocido actor estadounidense participará en una función especial de este film estrenado en la competencia Orizzonti de la última Mostra de Venecia.

Solnicki con Dafoe en Venezia.

El reconocido actor Willem Dafoe llega a la Argentina para presentar The Souffleur, la nueva película del director argentino Gastón Solnicki, en una función especial en el MALBA el próximo 31 de enero.

Para quienes no puedan asistir a la función especial, la película tendrá su estreno oficial en el mismo museo durante el mes de febrero.

The Souffleur es una coproducción entre Austria y Argentina, protagonizada por Dafoe, quien también participa como productor ejecutivo.

De qué trata The Souffleur La historia sigue a Lucius Glanz, un hombre que, tras treinta años administrando un icónico hotel en Viena, descubre que el edificio ha sido vendido a un desarrollador inmobiliario argentino que planea demolerlo y rediseñarlo.

Frente a esta amenaza, Lucius, junto a su hija y un pequeño grupo de empleados leales, inicia una cruzada desesperada para preservar la vida que construyó. Lo que se despliega es una trama de desvíos, espionaje y una lucha casi paranoica por conservar un mundo que se desvanece y el único hogar que ha conocido.

Embed - THE SOUFFLEUR - 2025 Teaser Elenco de The Souffleur El elenco de The Souffleur está encabezado por Willem Dafoe como Lucius Glanz, acompañado por Lilly Lindner, Stéphanie Argerich, Gastón Solnicki, Claus Philipp y Camille Clair, en un reparto que potencia el clima enrarecido y melancólico del film. Con guion coescrito por Solnicki con Julia Niemann, The Souffleur es producida por Gabriele Kranzelbinder y Eugenio Fernández Abril para Little Magnet Films, con sede en Viena, KGP Filmproduktion, Primo Content y Filmy Wiktora, la productora argentina de Solnicki. Dafoe protagoniza el filme junto a Solnicki, Lilly Senn, Stephanie Argerich y Claus Philipp. El equipo incluye a Rui Poças como director de fotografía.

