Reforma electoral: qué provincias mantienen vigente el sistema PASO

Javier Milei anunció que enviará el proyecto al Congreso. Aunque Nación pretende descartar las primarias, algunos distritos todavía las utilizan para elegir candidatos.

Un grupo de provincias todavía usa el sistema PASO para elegir a sus candidatos.

El presidente Javier Milei anunció que enviará la reforma electoral al Congreso. Entre sus puntos sobresalientes, el proyecto incluye la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO ). El sistema no solo está vigente a nivel nacional, sino que rige en un puñado de provincias, que deberán definir si se pliegan al Gobierno o si toman un camino autónomo .

En 2025, el oficialismo logró el aval del poder legislativo para suspender las PASO de manera transitoria. De esa manera, no hubo primarias para los comicios de medio término y los argentinos fueron a las urnas el 27 de octubre. De todos modos, para que la modalidad quede sin efecto definitivamente, debe conseguir el aval de Diputados y del Senado.

Aunque no son la mayoría, varias provincias mantienen sistemas de primarias para elegir a sus candidatos. Se trata, al día de hoy, de Santa Fe, Mendoza , CABA , Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos . El resto no cuenta con el sistema.

Todas esos distritos, a excepción del caso entrerriano, tuvieron elecciones provinciales en 2025. La mayoría decidió suspender las PASO de manera temporal, acorde a lo que hizo la gestión de Javier Milei. La única excepción fue la santafesina, que mantuvo la modalidad y eligió en las urnas a sus candidatos.

Catamarca , en tanto, fue la única provincia del quinteto que no desdobló sus comicios locales.

Santa Fe es una de las provincias que todavía usan el sistema PASO.

Cabe aclarar que la eliminación de las PASO a nivel nacional no tendría impacto directo en las jurisdicciones, ya que cada una debe modificar su propia legislación en caso de querer eliminarlas definitivamente para la votación de autoridades provinciales.

Otros terruños, como San Juan y Salta, avanzaron tiempo atrás en la derogación de las primarias. Actualmente, la provincia que comanda Gustavo Sáenz inició el debate por una reforma laboral, proyecto que empuja el propio gobernador y que tiene en el centro del debate un eventual regreso de la ley de Lemas.

La Casa Rosada pretende avanzar en acuerdos con gobernadores. Los mismos incluirían la implementación de la Boleta Única Papel para las elecciones provinciales, otra batalla que La Libertad Avanza (LLA) agita en los pagos chicos.

El Presidente anunció en las redes sociales que enviará el proyecto de reforma electoral al Congreso. Además de la cuestión de las PASO, también incluye Ficha Limpia. “Los corruptos afuera para siempre”, señaló en su publicación. Y concluyó: “Se acabó la impunidad. Se acabó la joda”.