Reforma electoral: la derogación de las PASO dependerá de provincias que las usan en sus elecciones locales

Siete distritos apelan a las primarias para elegir a sus candidatos, incluyendo algunos comandados por gobernadores aliados a Javier Milei. Los guiños que dejó el 2025 y la incertidumbre ante un debate complejo.

El Gobierno envió al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) a nivel nacional, un ítem que divide aguas entre las fuerzas políticas. La particularidad del caso es que la suerte del texto dependerá en parte de provincias que todavía utilizan ese sistema para dirimir sus candidaturas.

Como ya lo hizo en dos ocasiones, Javier Milei vuelve a la carga para dejar sin efecto definitivamente las PASO . En 2025, antes de las elecciones legislativas, logró una suspensión parcial, por lo que los comicios se desarrollaron de manera general en una única jornada: el 27 de octubre. Los partidos políticos eligieron candidatos puertas adentro.

El principal argumento del oficialismo es que la iniciativa permitiría ahorrar más de u$s200 millones, en palabras del ministro del Interior, Diego Santilli . Precisamente, Santilli ya inició contactos con los gobernadores, quienes una vez más tendrán la llave para definir la suerte del texto en terreno legislativo. En mayo, el funcionario volverá a la ruta y saldrá de gira por las provincias para apuntalar el texto.

Por tratarse de una cuestión electoral, el documento requiere de una mayoría especial de 129 votos en Diputados y 37 en el Senado . Hasta aquí, Milei logró un inicio de año auspicioso en el parlamento, con luz verde al Presupuesto, la reforma laboral y la reforma a la ley de Glaciares, entre otras.

En la Casa Rosada descuentan que contarán con el respaldo de los caciques que trabaron alianzas electorales con La Libertad Avanza (LLA) en sus pagos chicos: Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Leandro Zdero (Chaco). También de Claudio Poggi (San Luis), otro mandatario cercano al oficialismo. No está claro si ocurrirá lo mismo con gobernadores dialoguistas, más oscilantes en su vínculo con Milei.

El futuro de las PASO

Lo curioso del caso es que la eliminación de las PASO dependerá de distritos que utilizan ese sistema para definir sus candidaturas locales. Actualmente, son siete, algunos de ellos administrados por los mandamases aliados del oficialismo. Se trata de Mendoza, Chaco, Buenos Aires, Entre Ríos, CABA, Santa Fe y Catamarca. La situación siembra dudas sobre cómo se comportarán los legisladores de esas provincias.

De ese grupo, los mandatarios cercanos al oficialismo y orbitales tienen influencia sobre cinco senadores, un número nada despreciable teniendo en cuenta lo ajustado de la puja. Mariana Juri y Rodolfo Suarez son alfiles de Cornejo. Desde despachos cuyanos deslizaron a Ámbito que la orden es acompañar el proyecto.

En tanto, la chaqueña Silvana Schneider responde a Zdero. Eduardo Galaretto reporta a Maximiliano Pullaro y el catamarqueño Guiilermo Andrada juega con Raúl Jalil.

Jorge Macri, otro de los líderes que trabó acuerdos con LLA para las elecciones y que comanda un distrito que utiliza las primarias, anticipó su rechazo a la derogación de las PASO.

"Es una buena manera de dirimir de cara a la sociedad. Si todos los costos gastos de la democracia los analizamos como un gasto puro, entonces podemos llegar a la conclusión de que ni votemos", dijo a La Casa Streaming. A la par, criticó "simplificar la discusión a cuánto cuesta".

En 2025, la mayoría de esos gobernadores se plegó a la estrategia nacional y suspendió las primarias en sus terruños. Así, por ejemplo, mendocinos, chaqueños, porteños, bonaerenses y catamarqueños eligieron representantes para su legislaturas de manera general y las candidaturas se dirimieron puertas adentro de los partidos, lo que podría interpretarse como un guiño al mileísmo de cara al debate venidero. Los entrerrianos, en tanto, no tuvieron comicios.

La única excepción la marcaron los santafesinos, que sí utilizaron PASO para definir a sus postulantes. El distrito que comanda Pullaro prácticamente inventó el sistema, ya que lo utiliza desde el 2005, hace más de 20 años. Desde el oficialismo provincial antcipan un debate complejo en el Congreso e incluso al seno de Unidos, el frente que nuclea, entre otros, a la UCR, al PRO y al socialismo. Desde el partido de la rosa advirtieron que se trataría de un "retroceso muy grande".

Elecciones 2025 padrón voto El Gobierno busca cambiar las reglas electorales de cara al 2027.

Los diputados nacionales que responden a ese espacio se encuentran en la bancada de Provincias Unidas, donde conviven con representantes de los gobiernos de Córdoba y Jujuy, además de autónomos. En los últimos tiempos, la marca se convirtió en una de las llaves para terciar entre la Casa Rosada y la oposición. Por eso, su comportamiento será seguido de cerca.

"No creemos que haya que eliminar las PASO. Es un sistema que se puede mejorar, incluso pensar en que no sean obligatorias, pero eliminarlas no es el camino", comentaron desde el bloque ante la consulta de este medio.

Asimismo, sostuvieron que las primarias "permiten ordenar la política y que las candidaturas no se definan solo en acuerdos de pocos". "Si se plantea modificarlas, también es importante plantear cuál es la alternativa para que los frentes electorales definan a sus candidatos", adujeron. También marcaron diferencias sobre la inclusión de Ficha Limpia en el articulado: "Esto merece un tratamiento por separado. Vamos a trabajar para tener Ficha Limpia pero es importante que sean discusiones distintas y que no se condicionen".

Menos tajantes y sin posiciones definidas se mostraron en Córdoba. "Todavía no tenemos una postura definida. Por ahora, libertad de acción. Hay que ver el proyecto porque son varios temas. Sin apuro por acá", comentaron, a la espera de contactos con Santilli.

El Gobierno eligió enviar la reforma electoral al Senado. Para lograr luz verde, requerirá de 37 votos (la mitad más uno de la Cámara). Actualmente, los violetas tienen 21 bancas. Necesitarán 16 respaldos prestados. En ese marco, serán clave votos de aliados habituales, como mendocinos, chaqueños y entrerrianos.

Del peronismo, en tanto, se espera un rechazo mayoritario. "Estamos a favor de la PASO, es una cuestión de manual. Los oficialismos, siempre que son oficialismo, se oponen; la oposición quiere que existan", graficaron desde un distrito celeste.

Por ahora, el devenir de la reforma electoral discurre en el terreno de la especulación. Los gobernadores aguardan estudiar la letra chica del proyecto para tomar una posición definitiva. Se espera, de antemano, una resolución apretada en el Congreso.