Farmacity cumple 25 años y cambia su perfil de negocios

Como parte de esa transformación, a partir de este año Farmacity suma una propuesta de valor para ganar en agilidad y potenciar su gen emprendedor, articulando la actividad de manera innovadora y colaborativa con otras empresas que cuentan con una filosofía de trabajo con fuerte acento en el impacto social y comunitario. Por eso avanzó en la alianza con The Food Market, startup argentina con posicionamiento en el mercado de la alimentación saludable y que ofrece opciones sanas, variadas y accesibles. Este nuevo modelo se integra al ecosistema de negocios ya consolidado y vinculado al bienestar integral de las personas a través de su red de farmacias y de sus formatos Simplicity, Get The Look y Farmacity.com.