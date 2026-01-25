Fátima Florez confirmó su reencuentro con Javier Milei en Mar del Plata y deslizó la posibilidad de que cante + Seguir en









El Presidente asistirá a una función especial reprogramada por la artista, que anticipó guiños políticos y una posible participación musical del mandatario.

Fátima Florez y Javier Milei se separaron en abril del 2024.

La gira de Javier Milei por la Costa Atlántica sumará un episodio fuera del libreto político: el reencuentro público con su ex pareja, Fátima Florez, durante una función teatral especialmente reprogramada. El evento, previsto para el martes 27 de enero en Mar del Plata, incluirá referencias a la coyuntura nacional y podría tener al Presidente como protagonista sobre el escenario.

La agenda presidencial en la Costa no se limitará a actividades institucionales. Tras encabezar el lunes el denominado “Tour de la Gratitud”, Javier Milei dirá presente en el teatro para asistir -y posiblemente participar- de un espectáculo encabezado por Fátima Florez, con quien mantuvo una relación sentimental.

La propia comediante fue la encargada de confirmar que la función del martes 27 de enero fue reprogramada especialmente para adecuarse a los compromisos del jefe de Estado. Por ese motivo, el show comenzará de manera excepcional a las 21:00 horas puntuales, un horario atípico para la cartelera local.

Las declaraciones de Fátima Florez sobre la presencia de Javier Milei en su show Florez adelantó que la presentación contará con “guiños especiales” vinculados a la realidad del país, un recurso habitual en sus monólogos e imitaciones. “Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, explicó la artista en declaraciones televisivas.

Sin embargo, lo que mayor expectativa genera no es solo la presencia del Presidente en la platea. Según reveló la propia Florez, Milei tendría una participación activa en el escenario, retomando su faceta de cantante, una veta que volvió a exhibir en sus últimas apariciones públicas y actos políticos.

El cierre del espectáculo promete ser el punto más comentado de la noche. “Sobre el final le vamos a preguntar al público si tiene ganas de que el Presidente cante. Seguro nos dicen que sí, y el Presidente nos va a deleitar con su repertorio”, anticipó la comediante, adelantando un final fuera de protocolo. En paralelo, se espera un operativo de seguridad reforzado en las inmediaciones del teatro, ya que se tratará de la primera aparición conjunta de la ex pareja en un evento masivo desde que se conoció su separación.