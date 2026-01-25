Scott Bessent, sobre Javier Milei: "Está pasando de ser un pensador a un político de gran nivel" + Seguir en









El secretario del Tesoro de EEUU anticipó que van a llegar importantes inversiones a la Argentina y esperó que se de "un giro" similar en toda la región.

Scott Bessent elogió la gestión del presidente Javier Milei.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, llenó de elogios al presidente Javier Milei, destacó su gestión al frente de la Casa Rosada y consideró que " está pasando de ser un gran pensador a convertirse en un político de gran nivel".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En esta línea, el funcionario trumpista aseguró que Argentina se posiciona de esta manera como el "eje central de la estrategia estadounidense en América Latina”. Señaló que el país "dio un giro" y espera que lo mismo suceda en "Paraguay, Chile, Bolivia y creo que Colombia también". "Veremos qué ocurre en Brasil", completó y agregó que el objetivo de la Casa Blanca es "recuperar a los grandes aliados latinoamericanos dentro de nuestra esfera de influencia", dijo durante una entrevista con La Derecha Diario/RAV Español.

Sobre el futuro de la economía argentina, Bessent se mostró optimista y adelantó que "una de las mayores compañías mineras del mundo” evalúa una inversión de entre u$s10.000 y u$s12.000 millones en el país. A su vez, consideró que una operación de este tipo no hubiera sucedido bajo "el robo y la corrupción del gobierno de los Kirchner”.

Scott Bessent destacó que el swap entre Argentina y EEUU fue beneficioso para ambos países Por otro lado, Bessent se refirió al swap de monedas entre Estados Unidos y Argentina anunciado en octubre de 2025, poco antes de las elecciones legislativas, y aseguró que fue el propio presidente estadounidense Donald Trump quien “demostró liderazgo y respaldó al presidente Milei”.

Explicó que advirtieron que estaba "muy claro, muy claro, que los kirchneristas estaban intentando provocar una alteración en el mercado para afectar la elección" y eso fue lo que generó la turbulencia financiera en los meses previos a los comicios. Bessent destacó que finalmente el acuerdo terminó siendo beneficioso para ambas partes: "Terminamos ganando dinero con la transacción”.

“Todos decían, ‘Oh, le están dando a los argentinos los 20.000 millones de dólares’. No, no, no hicimos eso. Eso fue un préstamo. Pudimos fortalecer a Argentina, dar apoyo al gobierno, al país, y, lo más importante, al pueblo argentino”, remarcó el secretario del Tesoro. Ese monto fue devuelto por el Gobierno argentino el pasado 9 de enero. De esta manera, el funcionario celebró el resultado electoral y el impacto sociopolítico que llegó tras la consolidación de Milei en el poder. Señaló que el líder libertario logró llegar a una parte importante del electorado, como los jóvenes y los más vulnerables, que "son quienes más sufrieron bajo el kirchnerismo, bajo el peronismo”.