A días de su debut, SpaceX queda a un paso de superar a Amazon y entrar al top 5 de empresas más valiosas + Agregar ámbito en









Las acciones de SpaceX trepan más de 13% este martes ante la apetito de los inversores. Cómo es el ranking de compañías con mayor capitalización bursátil.

Elon Musk, fundador de SpaceX, gana más peso en Wall Street. Getty Images

Las acciones de SpaceX trepan 13,5% este martes en Wall Street y prolonga el rally posterior a su salida a bolsa. Este nuevo avance deja a la compañía de Elon Musk al filo de superar a Amazon en valor de mercado y escalar hasta el quinto puesto entre las mayores empresas del mundo.

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El título, que se disparó más de 19% el lunes, sube otro 13,5%, a u$s218,40, lo que otorga a la empresa una capitalización bursátil de casi u$s2,8 billones si las ganancias se mantienen.

Las empresas más valiosas y el lugar de SpaceX Con Amazon valuada en u$s2,66 billones, SpaceX estaría a punto de superarla si mantiene las ganancias este martes. El avance terminaría de instalar a la compañía espacial entre las empresas más valiosas del planeta, a pocos días de su histórico debut en bolsa.

El volumen negociado de SpaceX superó los u$s1.160 millones en la mañana del martes, varias veces por encima del total combinado de gigantes como Nvidia, Microsoft, Tesla y Apple.

Cabe precisar que en el salto al mercado público el pasado viernes 12 de junio, la compañía empezó a cambiar de escala. En este sentido, SpaceX ya no se presenta solo como una empresa aeroespacial, sino que logró consolidarse en el tiempo como una combinación de liderazgo en lanzamientos de cohetes reutilizables, internet satelital, inteligencia artificial y una apuesta todavía incipiente por infraestructura de cómputo en órbita.

Esa ampliación del negocio le exige más capital, pero también obliga a los inversores a pagar hoy por proyectos cuyo resultado dependerá de varios años de ejecución.