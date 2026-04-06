Agenda semanal de mercados: inversores esperan señales sobre la guerra, mientras crecen dudas sobre el carry trade

La tensión en Medio Oriente y el alza del petróleo sostienen la presión sobre la inflación y las tasas globales, mientras en el plano local crecen las dudas sobre el carry trade y se consolida la preferencia por bonos en pesos ajustados por inflación.

Cuando todo parece encaminarse hacia una salida próxima a la guerra entre Irán, EEUU e Israel, nuevas declaraciones encienden alarmas . En ese marco, el petróleo Brent —referencia para la Argentina— se mantiene bajo presión y ya lleva casi un mes orbitando los u$s100 , un nivel que semana a semana amenaza con escalar hacia nuevos máximos.

En ese contexto, la incertidumbre global continúa condicionando a la Reserva Federal en su decisión de mantener las tasas en estos niveles. El consenso del mercado apunta a que, en el mejor de los casos, se concretaría apenas un recorte en lo que resta del año .

Un informe de Puente señala que, en términos históricos, "los niveles de tasa continuarán elevados, de modo que luce conveniente asegurar rendimientos nominales actuales" , y recomienda a los tenedores de bonos estadounidenses posicionarse en tramos cortos , con preferencia por vencimientos a tres años para perfiles más conservadores. Mientras sigue el ida y vuelta entre Trump e Irán, poniendo en vilo al mundo, Estados Unidos publicará el dato del PBI del cuarto trimestre de 2025 , que podría confirmar una moderación significativa de la actividad económica.

Todo ocurre en un escenario de creciente preocupación por la inflación global , impulsada por la suba del petróleo, cuyo impacto ya comienza a trasladarse a los precios de los alimentos y obliga a los gobiernos a tomar medidas para contener sus efectos.

Sólo para poner en perspectiva: Filipinas declaró la emergencia energética , Corea del Sur limitó la compra de combustible, Tailandia y Vietnam impulsaron el trabajo remoto para reducir el consumo, y Japón comenzó a liberar reservas estratégicas e intervenir para limitar los precios en minoristas.

En Europa, países como Alemania y Austria establecieron límites a la frecuencia con la que las petroleras pueden aumentar precios. España redujo el IVA de los combustibles del 21% al 10% y congeló tarifas energéticas, mientras que Italia prorrogó rebajas y destinó la recaudación extra a subsidios para consumidores.

Captura de pantalla 2026-04-05 112647 La fuerte suba del precio del Brent. Gráfico de Trading View

Tasas negativas, carry trade y las inversiones destacadas de marzo

Desde el panorama local, la tranquilidad cambiaria se mantiene, con el dólar a 20% del techo de la banda. Sin embargo, las dudas sobre si conviene o no cerrar las posiciones de carry trade continúan firmes, mientras el Banco Central acelera las compras de reservas. Esto ocurre frente a un 2027 que, como comentamos en notas anteriores de domingo, continúa siendo el driver relevante por el volumen de vencimientos que deberá afrontar el Gobierno. Las tasas negativas y una inflación con dificultad para quebrar el 2% mensual desde el mismo período del año pasado siguen siendo factores clave en la toma de decisiones de los inversores.

En consonancia, F2 Soluciones Financieras señaló que los depósitos del Tesoro rondan los u$s600 millones, un nivel que "dista demasiado de los más de u$s4.000 millones que vencen en julio". Además, advirtió que "la dificultad del Tesoro para conseguir financiamiento en moneda extranjera a mediano y largo plazo, y la inflación persistente con este nivel de tasas, pueden gatillar mayor demanda por dolarización".

Por el lado de los activos financieros, los bonos en pesos conquistaron otro mes con ganancias. De acuerdo a Adcap Grupo Financiero, ampliaron su rendimiento relativo frente a los bonos en dólares, con una sobreperformance del 21%, liderados por instrumentos ajustados por inflación.

"Para la exposición remanente en pesos, mantenemos preferencia por los bonos ajustados por inflación (Boncer). Esperamos que el mercado continúe cubriéndose frente a la inflación, en particular a medida que los precios de los combustibles sigan presionando al alza por más tiempo del previsto y de cara al dato de marzo que se conocerá el 14 de abril", señalaron.

GMA Capital, con su tradicional informe de rendimientos mensuales, aportó que las acciones lideraron el ranking con un aumento del 13,5% en pesos. Los bonos CER y Lecaps se ubicaron en el segundo puesto, mientras que los Boncer avanzaron 6,7% en pesos durante el período anterior.

Para esta semana, el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) volverá a ser una referencia clave para medir el pulso de las expectativas de los inversores hacia los próximos meses. Si bien el mercado descarta un ajuste cambiario al menos para abril y mayo, en un contexto de fuerte liquidación del agro, el foco estará puesto en la inflación, donde se espera una recalibración de proyecciones.

La agenda de esta semana:

Lunes 6/4

El INDEC publica informe sobre la distribución del ingreso (EPH) del cuarto trimestre de 2025.

Mercados cerrados en Europa por Semana Santa.

Martes 7/4

INDEC difunde el Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) de febrero.

Brasil informa la balanza comercial de marzo.

Miércoles 8/4

El INDEC informa los datos de Índice de producción industrial minero (IPI minero) de febrero.

El BCRA publica el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo.

La Ciudad de Buenos Aires da a conocer datos de indigencia y pobreza por ingresos y estratificación de cuarto trimestre de 2025.

La UE informa el dato de ventas minoristas febrero.

Actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed).

Jueves 9/4

El INDEC difunde el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero) y los Indicadores de coyuntura de la actividad de la construcción (ISAC) de febrero.

El BCRA publica el Informe monetario mensual de marzo

EEUU da a conocer el PBI del cuarto trimestre de 2025.

Solicitudes semanales de prestaciones por desempleo en Estados Unidos.

Viernes 10/4