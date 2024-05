Alerta Cedears: dos gigantes de Wall Street presentaron resultados, ¿qué esperar de sus acciones?

Ambas firmas presentaron resultados que no convencen a los inversionistas, por lo que caen fuerte antes de que la plaza neoyorquina inicie sus operaciones.

Sin embargo, los ingresos de la compañía no cumplieron las expectativas y sus acciones se hunden -5,1% antes de la apertura de plaza neoyorquina , pero ese rojo se extiende a una caída del -1,6% en el último mes, pero en los últimos seis la ganancia es positiva y se ubica cerca al 40%.

La razón por la cual los ingresos de entretenimiento del primer trimestre de Disney no cumplieron con las expectativas fue la caída del 40% en las ventas de contenido y los ingresos por licencias.

Mientras tanto, el ingreso operativo general en parques y experiencias creció un 12%, siendo Walt Disney World Resort y Disney Cruise Line algunos de los grandes impulsores positivos. Disneyland Resort experimentó "resultados más bajos", según el comunicado. En Walt Disney World, la compañía destacó que los precios de los boletos más altos motivaron a los visitantes a gastar más en el parque. El negocio de cruceros de Disney también experimentó un crecimiento en los precios promedio de los boletos, aunque ambas unidades sintieron el impacto de los mayores costos como resultado de la inflación.

image.png Disney+ compite con Netflix y otras tantas plataformas.

Disney dijo que la razón del bajo rendimiento fue "resultados de distribución teatral más bajos", debido a que "no hubo títulos significativos lanzados en el trimestre actual en comparación con 'Ant-Man and the Wasp: Quantumania' en el trimestre del año anterior". Además, los resultados del primer trimestre del año pasado también siguieron beneficiándose de "Avatar: El Camino del Agua", que se estrenó en diciembre de 2022.

La compañía también registró mayores deterioros de costos de películas durante el último trimestre. Los ingresos totales de Disney estuvieron en su mayoría en línea con las expectativas, ya que la fortaleza del negocio de experiencias de la compañía compensó las deficiencias de sus negocios de entretenimiento y deportes.

Los ingresos por entretenimiento cayeron un 5% hasta los 9.796 millones de dólares, por debajo del consenso de FactSet de 9.933 millones de dólares. Dentro del entretenimiento, los ingresos directos al consumidor crecieron un 13,2% hasta los 5.642 millones de dólares, ligeramente por encima del consenso de FactSet de 5.627 millones de dólares, y las redes lineales cayeron un 7,8% hasta los 2.765 millones de dólares para superar las expectativas de 2.708 millones de dólares. Sin embargo, las ventas de contenido y licencias cayeron un 40,3% hasta los 1.389 millones de dólares, por debajo de las previsiones de 1.514 millones de dólares.

Cedears: qué pasó con Ferrari

Ferrari anunció el martes que sus ganancias básicas aumentaron un 13% en el primer trimestre del año, pero sus acciones también se hunden, ya que el fabricante de automóviles deportivos de lujo no logró emocionar a los inversores a pesar de lo que su CEO calificó como un comienzo "muy positivo" del año.

La empresa italiana dijo que sus resultados trimestrales fueron impulsados por el poder de fijación de precios, la mezcla de ventas de productos y una mayor contribución de vehículos personalizados. También citó el aumento de las entregas de su modelo limitado Daytona SP3 de 2 millones de euros ($2,2 millones).

inversiones plazo fijo finanzas cedears Depositphotos

En ese contexto, los papeles de la firma italiana se desploman -3,5%. Según Yahoo Finance, es lo más bajo que han caído en los últimos tres años. Sin embargo, en los últimos seis meses las ganancias se ubican en terreno positivo y se acercan al 30%.

El director ejecutivo Benedetto Vigna dijo que Ferrari había logrado un crecimiento de dos dígitos tanto en ingresos como en beneficios a pesar de las entregas estables de automóviles. "Esto se logró a través de una mezcla de productos y países aún más sólida, así como de una mayor contribución de la personalización", dijo en un comunicado. "Nuestra estrategia de valor sobre volumen sigue siendo exitosa", agregó.

El EBITDA ajustado de Ferrari alcanzó los 605 millones de euros en enero-marzo, en línea con las expectativas de los analistas en una encuesta de Reuters.

Sin embargo, los envíos cayeron en siete unidades a 3.560, arrastrados por una caída del 20% en la región de China, Hong Kong y Taiwán.

Ferrari, cuyas acciones cotizadas en Milán se volvieron negativas después de los resultados, confirmó su pronóstico de que el EBITDA ajustado para todo el año aumentará a al menos 2.450 millones de euros en 2024.