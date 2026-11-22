La vicepresidenta cuestionó una licitación de hasta $135 millones para servicios gastronómicos en eventos protocolares. El canciller aseguró que solo se utilizó cinco veces en un año y afirmó que lleva su propio almuerzo.

El canciller Pablo Quirno salió al cruce de la vicepresidenta Victoria Villarruel , quien había cuestionado los gastos destinados al servicio de catering de la Cancillería . A través de las redes sociales, el funcionario rechazó las acusaciones, explicó las condiciones de la contratación y acusó a la titular del Senado de desinformar . La disputa sumó un nuevo capítulo a las diferencias dentro del oficialismo.

El enfrentamiento comenzó después de que Villarruel compartiera un fragmento de la participación de Quirno en el programa La Noche de Mirtha, donde el ministro se refirió al cierre de unas 32.000 empresas durante la gestión de Javier Milei. El canciller sostuvo que muchas eran firmas unipersonales cuyos titulares pasaron a trabajar como autónomos.

La vicepresidenta cuestionó esas declaraciones y apuntó contra los gastos de la cartera diplomática. "El Sr. Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros" , escribió en X.

Horas más tarde, el canciller respondió por la misma red social y comenzó su descargo con una referencia al vínculo entre ambos: "Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle" .

Como Villarruel me tiene bloqueado, no puedo contestarle. Solo a título aclaratorio e informativo Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción a delegaciones extranjeras que resultó ser muy competitivo. Esa licitación no produce gasto alguno a la… https://t.co/QZ2lqmTExb

Quirno explicó que Cancillería realizó una licitación para el servicio de recepción de delegaciones extranjeras y aclaró que la contratación no implica un gasto automático para el Estado . Según detalló, el procedimiento establece el costo que debe pagarse únicamente cuando se solicita el servicio.

En ese sentido, aseguró que desde que asumió como canciller, y bajo el criterio de austeridad del Gobierno, el catering se utilizó como máximo cinco veces en un año. También aclaró que los funcionarios de la cartera diplomática pagan sus propios almuerzos.

"De más está decir, dado que he leído cierta confusión al respecto, que los funcionarios de Cancillería pagan de su bolsillo sus propios almuerzos. En mi caso, como lo pueden atestiguar en mi oficina, traigo mis almuerzos de mi casa", afirmó.

La polémica está vinculada con una licitación pública publicada en febrero de 2026, destinada a la provisión de comidas y bebidas para actos y eventos protocolares. El concurso estableció un presupuesto máximo estimado de $135 millones, mientras que las adjudicaciones rondaron los $80 millones.

Quirno cerró su respuesta con una nueva crítica a la vicepresidenta: "Si Villarruel no se informara por fuentes tendenciosas, o le preguntara a gente con conocimiento, se ahorraría acusaciones públicas y de desinformar. Aunque me parece que esto último no es de su interés".

El cruce también generó repercusiones entre usuarios de las redes sociales, que cuestionaron a Villarruel por su salario y le reclamaron que lo donara. La vicepresidenta respondió que su sueldo permanece congelado desde 2023 y que no cuenta con fondos reservados.

Además, defendió su administración al frente del Senado y aseguró que redujo la planta de personal en 1.300 puestos y generó un ahorro de $30.000 millones.