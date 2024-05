Alerta plazo fijo: BCRA analiza qué hacer con la tasa a la espera de la inflación y tiene una disyuntiva

En ese sentido, todo indica que la tasa de política monetaria podría continuar bajando y, con ella, la de los plazos fijo en los bancos. Sin embargo, lo que haga va a depender de varios factores: el nivel de ingreso de divisas que se de con la cosecha gruesa, la evolución de la actividad económica y la inflación, así como la capacidad de colocación de deuda del Tesoro.

Sin embargo, a medida que baja la inflación, el margen para mantener ese camino es menor. El Gobierno tiene varias anclas inflacionarias para el plan económico de Milei-Caputo y una es la monetaria, con esta tasa negativa.

El Gobierno ante una disyuntiva por la tasa y el cepo

No obstante, si el objetivo es levantar el cepo, tal como anticipó que se propone el ministro de Economía Luis Caputo, debería corregir la tasa para que se vuelva real positiva. No es posible terminar con el andamiaje que limita el acceso al dólar en la Argentina con una tasa para los instrumentos en pesos tan baja respecto de la inflación como la actual. Y es que, si no toman medidas en ese sentido, el tipo de cambio podría dispararse fuerte y eso traería muchos problemas para el actual gobierno: el principal, una disparada de la inflación.

Así lo advierte desde su cuenta de X (ex-Twitter) el economista Christian Buteler, quien señala que "en un mercado libre no podés sostener una tasa que sea la mitad de la inflación sin que afecte al dólar" y señala que "hay más de 2 bases monetarias que están en pasivos remunerados perdiendo contra la inflación".

En consecuencia, el Gobierno está frente a una disyuntiva: mantiene todo como está y sigue profundizando el proceso de licuación de activos que le viene dando resultados, por lo menos hasta ahora, en su fin de desacelerar la inflación o comienza a enfocarse en su promesa de levantar el cepo y se enfoca en acomodar la tasa en ese sentido.

Todo indica que habrá que esperar aún para ver una tasa real positiva por ahora. Parece que seguirá firme por algún tiempo le política de motosierra y licuadora.