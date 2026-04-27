Plazos fijos: los bancos bajaron las tasas y ya rinden menos del 2% mensual, mientras el UVA gana terreno + Seguir en









Los bancos recortaron otra vez el interés de los plazos fijos tradicionales y quedaron por debajo de la inflación. Mientras pierde atractivo el depósito a 30 días, el plazo fijo UVA gana terreno entre quienes buscan resguardar sus pesos.

Por qué el plazo fijo perdió terreno en las últimas semanas.

El escenario para los ahorristas cambió con fuerza en la última semana de abril. Mientras los bancos recortaron nuevamente las tasas que pagan por los plazos fijos tradicionales, en línea con la tasa a un día en la que opera el mercado, la inflación continúa en niveles elevados y eso redujo la rentabilidad real de esta inversión, de la más elegida por los ahorristas. En paralelo, el plazo fijo UVA volvió a captar interés porque ajusta por inflación y hoy aparece como una alternativa más competitiva para quienes pueden inmovilizar el dinero por más tiempo.

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En este contexto, muchos inversores comenzaron a revisar dónde conviene colocar los pesos: si en un plazo fijo común, que ofrece una tasa conocida desde el inicio, o en uno UVA, que sigue la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El plazo fijo tradicional paga menos y el plazo fijo UVA gana terreno Las tasas nominales anuales (TNA) bajaron en varias entidades financieras durante abril. Incluso algunos bancos grandes ya ofrecen rendimientos de apenas 15% anual, muy por debajo de los niveles vistos semanas atrás. Esto implica que el interés mensual quedó rezagado frente a la inflación. Para tener en perspectiva, por mes, el banco de primera línea que mejor paga es de apenas 1,5% casi la mitad del dato de inflación de marzo.

El plazo fijo UVA ajusta el capital según la inflación medida por el CER, por lo que permite resguardar mejor el poder adquisitivo en momentos donde los precios suben más rápido que las tasas bancarias.

Con una inflación mensual que se mantiene cerca del 3%, el rendimiento del UVA supera hoy al plazo fijo tradicional, según estimaciones privadas. Por eso volvió a crecer el interés de los ahorristas durante los últimos meses.

Billetera virtual plazo fijo Con una inflación mensual que se mantiene cerca del 3%, el rendimiento del UVA supera hoy al plazo fijo tradicional Ámbito El punto que todavía frena a muchos inversores es el plazo mínimo de permanencia: el dinero debe quedar inmovilizado durante 90 días. En un contexto económico cambiante, esa exigencia lleva a muchos usuarios a priorizar liquidez. Existe una opción de precancelación desde los 30 días, pero con una tasa muy baja, por lo que pierde gran parte de su ventaja frente al tradicional. Entre las tasas informadas para depósitos a 30 días, el ranking de la última semana de abril quedó así: Banco VOII: 25%

Crédito Regional Compañía Financiera: 25%

Reba Compañía Financiera: 25%

Banco Masventas: hasta 25%

Banco Meridian: hasta 25%

Banco BICA: 24%

Banco del Sol: 24%

BiBank: 24%

Banco Meridian: 24,75%

Banco CMF: 23,25%

Banco Nación: 19%

Banco Provincia: 21,5%

Banco Macro: 21,5%

Banco Galicia: 18,25%

BBVA Argentina: 18,75%

Santander Argentina: 15%

Banco Ciudad: 19% La diferencia entre bancos tradicionales y entidades digitales o más pequeñas puede representar una mejora importante para quienes invierten sumas elevadas. Es decir, para quien necesita el dinero en el corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue siendo una opción simple y previsible, aunque con menor rendimiento. En cambio, para quienes pueden esperar tres meses y buscan no perder contra la inflación, el UVA aparece hoy mejor posicionado.