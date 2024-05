Semana clave para inversores: alerta dólar, bonos y plazo fijo

Sin embargo, la tasa implícita del dólar futuro al día viernes se ubicaba en el 46,5% anual y no da señales de que se ubique mucho más debajo de dicho nivel. Por ahora, parecería que la baja de tasas no está asegurada .

El gobierno no ha mostrado en sus primeros meses una buena gestión parlamentaria, no tiene una ley que le permita pensar en que la economía comenzará a crecer. No vale la pena hablar si viene una V, una L o una W, parecería que sin leyes no hay ninguna letra disponible. La ley bases no estaría para el 25 de mayo, seguimos perdiendo tiempo y la inversión no aparece.