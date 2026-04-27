Con las tasas más bajas que meses atrás y un escenario económico que todavía genera cautela, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas por quienes prefieren resguardar pesos sin asumir demasiados riesgos.
Chau plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, lunes 27 de abril
Las entidades mantienen rendimientos moderados y el mapa de tasas sigue mostrando diferencias para quienes buscan cuidar pesos.
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Aunque ya no ofrece los números impactantes de otros momentos, muchos ahorristas siguen mirando de cerca qué banco paga un poco más. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene su comparador oficial de plazos fijos online, una herramienta que permite revisar banco por banco cuánto paga cada entidad por depósitos en pesos a 30 días.
Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 27 de abril
Según el relevamiento, los bancos muestran una franja bastante marcada de rendimientos, con varias entidades grandes pagando por debajo del 20% nominal anual y otras que todavía sostienen porcentajes algo más altos.
Estos son los porcentajes que ofrecen los principales bancos de Argentina este lunes 27 de abril:
- Banco de la Nación Argentina: 18,5%
- Banco Santander: 15%
- Banco Galicia: 18,25%
- Banco de la Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- BBVA: 18,75%
- Banco Macro: 21,5%
- ICBC: 19,75%
- Banco Credicoop: 18,5%
- Banco Ciudad: 19%
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