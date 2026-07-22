Las criptomonedas retroceden mientras el mercado sigue de cerca la guerra en Medio Oriente y los balances de las Big Tech

Bitcoin vuelve a cotizar por debajo de los u$s66.000 y Ethereum pierde los u$s1.900. La tensión en Ormuz y la expectativa por los resultados de Alphabet y Tesla condicionan el apetito por el riesgo.

Las criptomonedas caen con fuerza este lunes, en medio de la tensión global.

Las criptomonedas operan con bajas generalizadas este miércoles en un contexto de mayor aversión al riesgo y c on Wall Street operando dispar. El bitcoin (BTC) cae 1,69% y vuelve a ubicarse por u$s65.000, mientras que ethereum (ETH) también cede terreno 0,11% y pone en riesgo el nivel de u$s1.900. El resto de las principales criptomonedas acompaña el movimiento con caídas generalizadas hasta 5,60% liderado por Hyperliquid, Zcash (-5,55%), Bitcoin Cash (-2,6%) y Stellar (-2,4%).

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El retroceso coincide con una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente y con la cautela de los inversores antes de la publicación de los balances de Alphabet y Tesla, dos compañías que podrían definir el rumbo del sector tecnológico y de las inversiones vinculadas a inteligencia artificial (IA).

El recrudecimiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán volvió a impulsar el precio del petróleo y redujo el apetito por los activos de mayor riesgo, entre ellos las criptomonedas.

La presión aumentó luego de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmara que Irán "no se toma en serio" las negociaciones de paz y acusara al régimen de incumplir el acuerdo alcanzado sobre el estrecho de Ormuz.

Las declaraciones llegaron después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevara adelante la undécima noche consecutiva de ataques sobre objetivos militares iraníes. Según Washington, los bombardeos alcanzaron centros operativos, depósitos de drones e infraestructura logística para reducir la capacidad de Irán de amenazar el tránsito comercial por el estrecho de Ormuz.

A ello se suma el bloqueo marítimo anunciado por los hutíes sobre Arabia Saudita, que incrementó la preocupación sobre el tránsito de petróleo por el mar Rojo.

Desde ING Economics señalaron que varios petroleros ya comenzaron a evitar el estrecho de Bab el-Mandeb, lo que obliga a utilizar rutas más largas a través del canal de Suez, incrementando significativamente los tiempos y costos de transporte hacia Asia.

Alphabet y Tesla, bajo la lupa

Además del frente geopolítico, los inversores esperan los resultados trimestrales que presentarán Alphabet (Google) y Tesla, considerados una prueba clave para evaluar si las multimillonarias inversiones en inteligencia artificial comienzan a generar retornos concretos.

Alphabet proyecta invertir entre u$s180.000 millones y u$s190.000 millones en gasto de capital durante este año. Microsoft y Amazon manejan presupuestos similares, mientras que Meta prevé desembolsar entre u$s125.000 millones y u$s145.000 millones. Tesla destinaría alrededor de u$s25.000 millones y Apple unos u$s14.000 millones.

En conjunto, distintos analistas estiman que las grandes tecnológicas podrían invertir entre u$s800.000 millones y u$s1 billón en infraestructura vinculada a inteligencia artificial durante 2026.

Los inversores siguen de cerca el balance de Alphabet y Tesla Depositphotos

Bitcoin aún no logra despegar como refugio

En paralelo, el yen japonés superó las 163 unidades por dólar por primera vez desde 1986, profundizando una depreciación que ni las intervenciones oficiales lograron contener.

Históricamente, este tipo de episodios suele fortalecer la narrativa de bitcoin como activo de cobertura frente a la pérdida de valor de las monedas fiduciarias. Sin embargo, esa dinámica todavía no se refleja con claridad en los flujos hacia las criptomonedas.

Por el contrario, en los últimos meses el comportamiento del bitcoin mostró una correlación mucho más estrecha con las acciones del sector tecnológico —especialmente fabricantes de semiconductores— que con los movimientos del mercado cambiario, consolidándose como un activo que hoy responde principalmente al apetito global por el riesgo.