Warren Buffett reveló estar detrás de la inversión en una de las Siete Magníficas

El famoso magnate conocido como el Oráculo de Omaha también reconoció que considera un error no haber invertido antes en Alphabet.

Warren Buffett sorprendió al mercado al revelar que fue el principal impulsor de la inversión de Berkshire Hathaway en Alphabet, la matriz de Google , una de las denominadas "Siete Magníficas" de Wall Street.

La compañía tecnológica anunció recientemente un plan para captar u$s80.000 millones mediante una emisión de acciones destinada a acelerar sus inversiones en inteligencia artificial (IA), una operación que contará con el respaldo del conglomerado del legendario inversor.

Según informó Yahoo Finance, Berkshire Hathaway acordó invertir u$s10.000 millones en una colocación privada de Alphabet, reforzando una apuesta estratégica por la empresa en un momento en el que la carrera por el liderazgo en inteligencia artificial exige desembolsos cada vez mayores.

En una entrevista con CNBC, Buffett dejó en claro que la decisión nació de él. "Yo inicié la operación" , afirmó, aunque aclaró que todas las decisiones importantes se toman junto con Greg Abel , quien será su sucesor al frente de Berkshire Hathaway. "No hago nada que él no apruebe. Y él no hace nada que yo no apruebe" , explicó el inversor.

El llamado "Oráculo de Omaha" también reconoció que considera un error no haber invertido antes en Alphabet. "Cometí un error" , admitió, antes de agregar que la compañía tiene más probabilidades de convertirse en un gran ganador que "el 90% o el 95% de las empresas que cotizan en Wall Street" .

El famoso magnate Warren Buffett también reconoció que considera un error no haber invertido antes en Alphabet. Foto: Franceinfo

No obstante, Buffett también se mostró cauteloso respecto de la magnitud de las inversiones que están realizando las grandes tecnológicas para desarrollar inteligencia artificial. "La verdadera pregunta para Google y todos sus competidores es que todos están desembolsando cientos de miles de millones de dólares, y eso es dinero de verdad", señaló, aludiendo al desafío de convertir ese enorme gasto en ganancias sostenibles.

Google apunta a la IA

Alphabet destinará los fondos obtenidos a ampliar su infraestructura tecnológica, construir nuevos centros de datos y fortalecer el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, en un contexto de fuerte competencia con Microsoft, Meta, Amazon y OpenAI.

Si bien el negocio publicitario y la división de computación en la nube continúan mostrando un desempeño sólido, los inversores siguen de cerca el impacto que tendrán estos elevados gastos de capital sobre la rentabilidad de la empresa durante los próximos años.

La participación de Berkshire Hathaway fue interpretada como un fuerte voto de confianza hacia la estrategia de largo plazo de Alphabet. Más allá del aporte financiero, el respaldo de Buffett refuerza la visión de que Google se mantiene como uno de los principales candidatos a liderar la próxima etapa de la revolución de la inteligencia artificial, pese a los desafíos que implica el volumen de inversión requerido.