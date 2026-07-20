Wall Street se prepara para los balances trimestrales de Alphabet y otros gigantes tecnológicos

La inteligencia artificial se convirtió en el principal motor de crecimiento de las grandes tecnológicas de Wall Street, pero también en su mayor desafío.

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal motor de crecimiento de las grandes tecnológicas de Wall Street, pero también en su mayor desafío.

Wall Street entra en una de las semanas más importantes de la temporada de balances . Los resultados trimestrales de Alphabet, Tesla, Intel e IBM , entre otras grandes compañías, pondrán a prueba el fuerte rally que impulsó a las acciones tecnológicas durante el último año y servirán para medir si la millonaria apuesta por la inteligencia artificial justifica las elevadas valuaciones del sector.

El foco principal estará puesto en Alphabet , que presentará sus resultados del segundo trimestre el miércoles, una publicación que será seguida de cerca por inversores y analistas.

Para este trimestre, el consenso de Wall Street espera que Alphabet obtenga ganancias cercanas a u$s2,9 por acción sobre ingresos de aproximadamente u$s117.000 millones .

Sin embargo, más allá de los números, el mercado buscará señales sobre tres aspectos clave: la evolución de Google Cloud , la monetización de las herramientas de inteligencia artificial y el impacto de las multimillonarias inversiones en infraestructura para IA sobre los márgenes de rentabilidad.

La inteligencia artificial se convirtió en el principal motor de crecimiento de las grandes tecnológicas, pero también en su mayor desafío. Durante los últimos trimestres, empresas como Alphabet, Microsoft, Amazon y Meta incrementaron significativamente su gasto en centros de datos, chips y capacidad de procesamiento para desarrollar modelos de IA cada vez más sofisticados.

Ahora, los inversores quieren comprobar si esas inversiones comienzan a traducirse en mayores ingresos y beneficios.

La inteligencia artificial se ha convertido en el principal motor de crecimiento de las grandes tecnológicas de Wall Street, pero también en su mayor desafío. Imagen: Freepik

Además de Alphabet, Tesla también captará buena parte de la atención. La automotriz de Elon Musk llega a la presentación de resultados en un contexto de fuertes expectativas sobre el crecimiento de su negocio de robotaxis y la evolución de sus márgenes, tras varios trimestres marcados por una intensa competencia en el mercado de vehículos eléctricos.

Por su parte, Intel ofrecerá otra referencia clave para evaluar el estado de la industria de semiconductores, un segmento que sufrió una importante corrección bursátil en las últimas semanas. Los inversores seguirán especialmente las perspectivas sobre la demanda de chips para inteligencia artificial y servidores, luego del reciente rebote de las acciones del sector.

Resultados que pesan

La importancia de esta ronda de balances trasciende a cada empresa en particular. Las denominadas "Big Tech" concentran una porción significativa de la capitalización del S&P 500 y del Nasdaq, por lo que cualquier sorpresa positiva o negativa suele tener un impacto inmediato sobre los principales índices estadounidenses.

Los analistas coinciden en que el mercado se encuentra en un punto de inflexión. Tras meses de subas impulsadas por el entusiasmo en torno a la inteligencia artificial, la tolerancia de los inversores frente a eventuales decepciones parece haberse reducido.

Por eso, además de los resultados del trimestre, las proyecciones para el resto del año serán determinantes para definir si el rally tecnológico tiene margen para continuar o si comienza una etapa de mayor volatilidad.