Elon Musk afirmó que Grok producirá una película con IA de "La Odisea" que será "históricamente precisa" + Agregar ámbito en









A pesar de las quejas de Musk sobre "La Odisea" de Christopher Nolan antes de su estreno, la película ha sido un éxito rotundo para Universal.

Musk criticó las elecciones del elenco de "La Odisea".

Elon Musk escribió en su plataforma de redes sociales X que su herramienta de Inteligencia Artificial (IA), Grok Imagine, crearía una versión cinematográfica completa y "históricamente precisa" del antiguo poema griego de Homero "La Odisea".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Musk Señaló que su película hecha con IA estaría lista para finales de 2026. “Antes de que termine este año, Grok Imagine producirá una película completa de La Odisea que será históricamente precisa y fiel al arte de Homero”, publicó, junto con un cortometraje de 3 minutos de “La Odisea” generado por IA y publicado por un usuario de X.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026 Dada la presencia de cíclopes, monstruos de seis cabezas y una bruja que convierte a los marineros en cerdos en "La Odisea", una epopeya de casi 2.800 años de antigüedad considerada una obra de ficción, hablar de "precisión histórica" es llamativo. Presumiblemente, Musk se refiere al aspecto racial, ya que ha sido la voz más prominente en contra de la elección de Lupita Nyong'o para el papel de Helena de Troya.

En marzo Musk escribió que "Chris Nolan es un racista anti-blanco", afirmando que solo eligió a Nyong'o porque "quiere los premios". Si bien no está confirmado, el elenco completamente blanco de IA del cortometraje que publicó en X parece estar más en línea con las preferencias de Musk.

Musk también había publicado mensajes transfóbicos sobre Elliot Page, a quien muchos inicialmente atribuyeron el papel de Aquiles. Posteriormente se confirmó que Page interpretaría a Sinon.

El éxito en taquilla de La Odisea de Christopher Nolan A pesar de las quejas de Musk sobre La Odisea antes de su estreno, la película ha sido un éxito rotundo para Universal y parece destinada a convertirse en la película más taquillera de Nolan hasta la fecha. La película de Nolan recaudó, hasta ahora, la impresionante cifra de u$s264 millones Instagram Christopher Nolan La película recaudó la impresionante cifra de u$s264 millones en su primer fin de semana a nivel mundial y todo apunta a que continuará su racha de éxitos en taquilla durante las próximas semanas.