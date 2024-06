Ansiedad en el mercado: el futuro del dólar, el cepo, y las dudas del nuevo régimen monetario

No hubo euforia en los mercados luego de la sanción de la ley Bases . Ocurrió, según los analistas, que pese a la expectativa, los inversores ya descontaban la aprobación y por eso los activos no volaron. El Gobierno tampoco se quedó festejando su primera victoria política en el Congreso, trabajada durante 6 meses, y anunció un nuevo régimen monetario . El lunes cuando suene la campana de inicio de la jornada financiera será la prueba de fuego para Javier Milei y su tropa, que entran en la fase 2 de su gestión.

Como en la recién estrenada película Intensa-mente 2, la nueva emoción en el mercado es ansiedad. Quedan dudas. Todos miran al dólar. No solo por si habrá o no una devaluación que el Gobierno asegura que no ocurrirá; de hecho, enfáticamente el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se mantendrá el “crawling peg” del 2% mensual. También hay alerta por las reservas, luego de un mes negativo para el BCRA que pasó de comprador a vendedor. Y queda conocer la letra chica del nuevo régimen monetario.