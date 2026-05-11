HBO Max estrenó el live action de uno de los mangas más populares de Japón y promete ser un éxito

Una producción ambientada siglos atrás llegó al catálogo y ya genera expectativa entre los fanáticos del género histórico.

Las adaptaciones de historietas japonesas siguen siendo furor en las plataformas de streaming y ahora a HBO Max le llegó el turno de estrenar una producción ambientada en el Japón feudal . Con batallas, conflictos políticos y personajes profundos, esta nueva serie busca convertirse en uno de los títulos más populares del mes.

La ficción aterrizó en el catálogo el 9 de mayo de 2026 y está inspirada en " Chiruran: Shinsengumi Requiem ", obra creada por Shinya Umemura e ilustrada por Eiji Hashimoto. La historia toma elementos reales de una de las etapas más importantes de la historia japonesa y los combina con drama, acción y una tensión punzante .

La primera temporada ya está disponible con una historia atravesada por luchas de poder, honor y supervivencia.

La Canción del Samurái tiene su lugar en la histórica ciudad de Kioto durante los últimos años del período Edo , época en la que cayó el shogunato y provocó enfrentamientos internos que terminaron cambiando el rumbo político de Japón. La trama gira alrededor de Toshizo Hijikata , un peleador callejero que encuentra una nueva realidad cuando se integra a los Shinsengumi , un grupo samurái que existió realmente y que tenía la misión de mantener el orden en la ciudad.

A partir de ese momento, comienza una relación muy cercana con Isami Kondo y Soji Okita, dos personas importantes dentro de la organización. Esto construye un recorrido de alianzas y rivalidades en medio de la amenaza constante de la guerra, lo que obliga a cada integrante a enfrentarse tanto con enemigos externos como con sus propias convicciones.

Canción del Samurai La serie se volvió una de las apuestas japonesas más fuertes del año dentro del streaming. Gentileza - Warner Bros. Discovery

Pero lo combates no son todo, la serie también se centra en el desarrollo emocional de los protagonistas, con sus dudas y contradicciones. La trama incorpora hechos inspirados en acontecimientos históricos reales, pero adaptados para potenciar la historia y llamar la atención de los seguidores del manga original. La producción cuenta con guion de Masaaki Sakai y dirección de Kazutaka Watanabe.

HBO Max: tráiler de La canción del samurái

Embed - Chiruran: Shinsengumi Requiem - Official Teaser | Coming in 2026

HBO Max: elenco de La canción del samurái