Las adaptaciones de historietas japonesas siguen siendo furor en las plataformas de streaming y ahora a HBO Max le llegó el turno de estrenar una producción ambientada en el Japón feudal. Con batallas, conflictos políticos y personajes profundos, esta nueva serie busca convertirse en uno de los títulos más populares del mes.
HBO Max estrenó el live action de uno de los mangas más populares de Japón y promete ser un éxito
Una producción ambientada siglos atrás llegó al catálogo y ya genera expectativa entre los fanáticos del género histórico.
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La ficción aterrizó en el catálogo el 9 de mayo de 2026 y está inspirada en "Chiruran: Shinsengumi Requiem", obra creada por Shinya Umemura e ilustrada por Eiji Hashimoto. La historia toma elementos reales de una de las etapas más importantes de la historia japonesa y los combina con drama, acción y una tensión punzante.
De qué trata La Canción del Samurái
La Canción del Samurái tiene su lugar en la histórica ciudad de Kioto durante los últimos años del período Edo, época en la que cayó el shogunato y provocó enfrentamientos internos que terminaron cambiando el rumbo político de Japón. La trama gira alrededor de Toshizo Hijikata, un peleador callejero que encuentra una nueva realidad cuando se integra a los Shinsengumi, un grupo samurái que existió realmente y que tenía la misión de mantener el orden en la ciudad.
A partir de ese momento, comienza una relación muy cercana con Isami Kondo y Soji Okita, dos personas importantes dentro de la organización. Esto construye un recorrido de alianzas y rivalidades en medio de la amenaza constante de la guerra, lo que obliga a cada integrante a enfrentarse tanto con enemigos externos como con sus propias convicciones.
Pero lo combates no son todo, la serie también se centra en el desarrollo emocional de los protagonistas, con sus dudas y contradicciones. La trama incorpora hechos inspirados en acontecimientos históricos reales, pero adaptados para potenciar la historia y llamar la atención de los seguidores del manga original. La producción cuenta con guion de Masaaki Sakai y dirección de Kazutaka Watanabe.
HBO Max: tráiler de La canción del samurái
HBO Max: elenco de La canción del samurái
- Yuki Yamada
- Nobuyuki Suzuki
- Aoi Nakamura
- Kanata Hosoda
- Shuhei Uesugi
- Kisetsu Fujiwara
- Yosuke Sugino
- Shuntaro Yanagi
- Shuto Miyazaki