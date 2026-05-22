Aseguran que Tom Hardy fue despedido de la serie "MobLand" por problemas en el set

Hardy es el protagonista indiscutible de MobLand, que también cuenta con Pierce Brosnan y Helen Mirren en el reparto.

Tras finalizar la producción de la segunda temporada del drama policíaco MobLand , el actor Tom Hardy habría sido despedido de la serie de Paramount+ y no aparecería en una posible tercera temporada.

La noticia fue dada por varios medios especializados de Estados Unidos, pero no hubo confirmación oficial desde la producción de la serie.

Hardy es el protagonista indiscutible de MobLand, que también cuenta con Pierce Brosnan y Helen Mirren en el reparto. Producida por Guy Ritchie , quien ya dirigió a Hardy en RocknRolla.

MobLand está protagonizada por Hardy en el papel de Harry Da Souza, el fiel hombre de confianza de la familia criminal Harrigan, liderada por el poderoso patriarca Conrad (Brosnan) y su intrigante esposa Maeve (Mirren).

La razón sobre la supuesta salida de Tom Hardy de MobLand

Según el portal Puck, Hardy tuvo varios enfrentamientos con los productores, hasta el punto de que Jez Butterworth, coguionista de todos los episodios de la primera temporada, amenazó con renunciar, pero en su lugar despidieron a Hardy. Además, Hardy solía llegar tarde al set, intentaba modificar los diálogos y no estaba contento con que MobLand se estuviera convirtiendo en una serie coral.

La noticia llega cinco meses después de que el Daily Mail informara de que Mirren estaba cada vez más frustrada con Hardy.

Esta no es la primera vez que el comportamiento de Hardy se considera un obstáculo para una producción. Hubo "mala sangre" entre Hardy y Charlize Theron en Mad Max: Fury Road de 2015, y Theron terminó "maldiciendo sin parar" a Hardy por su constante impuntualidad.

"Me vi superado por la situación en muchos sentidos", admitió Hardy. "La presión sobre ambos era abrumadora en ocasiones. Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás con más experiencia, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y menos atractivo, podría estar a la altura de las circunstancias".

Se espera que la segunda temporada de MobLand se estrene a finales de este año.