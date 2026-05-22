Hantavirus: terminó el operativo del Malbrán en Ushuaia y no encontraron el ratón portador

Durante la recolección no se encontró la especie Oligoryzomys longicaudatus, asociada al virus Andes. Si bien hallaron otras especies vinculadas al hantavirus, por el momento no arrojaron evidencias que confirmen que están infectados.

El operativo por el hantavirus que desplegó el ANLIS-Malbrán en Ushuaia llegó a su fin este viernes luego de una semana de tareas que culminaron sin lograr hallar al ratón colilargo de la especie Oligoryzomys longicaudatus, asociada al virus Andes. Los roedores silvestres capturados no arrojaron evidencias que puedan confirmar que estén infectados.

El equipo técnico del Servicio de Biología Molecular de la ANLIS Malbrán , Laboratorio Nacional de Referencia para hantavirus, desarrolló durante una semana tareas de captura de roedores en sectores de la periferia de Ushuaia y en áreas del Parque Nacional Tierra del Fuego, con el fin de detectar la posible circulación del virus.

La Dra. Carla Bellomo, especialista del Servicio de Biología Molecular del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas (INEI) de la ANLIS Malbrán y responsable de los operativos en Ushuaia, remarcó que “hasta el momento no contamos con evidencia que permita confirmar que las especies encontradas estén infectadas , por lo que debemos continuar con análisis específicos en nuestro laboratorio para determinar si resultan positivas para hantavirus”.

En un comunicado del organismo, informaron que en los próximos días se harán "análisis serológicos" sobre las muestras obtenidas de especies Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea, vinculadas a la circulación del hantavirus en el sur del país, con el fin de detectar "anticuerpos específicos contra hantavirus".

En caso de arrojar resultados positivos, avanzarán con estudios moleculares "para detectar la presencia de genoma viral mediante extracción de ARN y técnicas de RT-PCR".

El organismo nacional comunicó que en el caso que las muestras arrojen casos positivos, se efectuará también la secuenciación genética "para caracterizar el virus circulante", con el fin de aportar información clave "para el estudio epidemiológico, la vigilancia sanitaria y el seguimiento del brote".

Para las actividades de captura se instalaron 200 trampas Sherman con cebos específicos para las especies buscadas. Los biólogos trabajaron con equipos de protección personal de alta complejidad, mascarillas de alta eficiencia, sistemas de respiración autónoma y utilizaron materiales específicos para la toma de muestras biológicas y para la identificación y caracterización morfológica de las distintas especies de roedores.

Una vez finalizado el operativo, retiraron todas las trampas instaladas y desarrollaron tareas de descontaminación del equipamiento utilizado, siguiendo protocolos específicos de manejo seguro de material biológico.

Los científicos del Servicio de Biología Molecular de ANLIS-Malbrán también llevaron adelante una capacitación de transferencia de la técnica de diagnóstico de hantavirus al personal del Hospital Regional de Tierra del Fuego para mejorar la capacidad diagnóstica, fortalecer la vigilancia epidemiológica y optimizar la obtención, el acondicionamiento y el envío de muestras.