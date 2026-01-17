Riesgo país: qué piden los mercados para que acelere su caída

A pesar de tener números mejores que otros países de la región, el riesgo país de la Argentina no perfora los 560 puntos. ¿Se trata solo de acumular reservas para romper el piso?.

Comprar reservas no es lo único que puede hacer el Gobierno para bajar el riesgo, según especialistas.

El Gobierno tiene a la reducción del riesgo país como uno de sus objetivos primordiales y trata de convencer a los inversores de que no va a ser posible una reversión de las políticas pro mercado. Sin embargo, la realidad es que el indicador que mide la sobretasa que pagan los bonos argentinos frente a un similar de Estados Unidos se mantiene firme en niveles que no bajan de los 550 puntos.

Según señaló la consultora Quantum en su último informe mensual, desde fines de septiembre de 2025 el riesgo país de Argentina (EMBI+) cayó 890 puntos, pasando de 1.456 a 566 unidades.

Pero, desde fines de noviembre pasado, se estabilizó en niveles de 560-630 puntos, reflejando dificultades para seguir descendiendo y alcanzar registros más parecidos a los de otros países de la región.

“Aun con fundamentos y perspectivas económicas relativamente mejores en Argentina que en otros casos, el bono a 10 años de Argentina rinde hoy 9,8%, un spread sobre US Treasuries de 567 puntos , mientras que el de Brasil es de 205 y el de un país de fuera de la región, como Zambia, es de 226”, planteó Quantum.

La consultora sugirió una serie de hitos que podrían ayudar a perforar el piso de 560 puntos , el mas importante de ellos, que el BCRA compre reservas internacionales, porque es el reaseguro contra un shock externo. Algunos de los factores que hacen a la instrumentación de la política económica y que podrían contribuir a la reducción del spread de Argentina y su ritmo son:

Acumulación de reservas internacionales (desde el 1-ene el BCRA compró más de USD 500 millones).

Realineamiento en la relación del Gobierno con acreedores externos, como el FMI.

Reducción de las restricciones cambiarias remanentes para personas jurídicas.

Disponer de opciones para obtener recursos para atender los vencimientos de los servicios de la deuda.

Reordenamiento del mercado de dinero para que estén alineadas la tasa de interés en pesos con las expectativas de inflación y retomar el proceso de baja de la inflación.

Mostrar capacidad de manejo político del Gobierno para lograr consensos que permitan avanzar en la agenda legislativa.

Bajar el riesgo país para mejorar el acceso al crédito de las empresas

Quantum sostuvo que “en términos generales, la reducción de la prima de riesgo país contribuye a que el costo de capital para las empresas también baje, lo cual mejora sus perspectivas de negocio, el acceso a financiamiento a más largo plazo y su capitalización de mercado”.

Por caso, indicó que entre septiembre de 2025 y la actualidad el riesgo país cayó 890 puntos y el S&P Merval, medido en dólares libres (CCL), subió 86%. “Si se lograse seguir con la baja del riesgo país también podría seguir mejorando el Merval aunque podrían darse evoluciones diferenciales por industria o sector”, indicó.

Al respecto, el Grupo IEB señaló que en los últimos meses se ha visto una comprensión entre la tasas de los bonos argentinos de legislación local (Bonares) y los de legislación internacional (Globales). Mientras “el Bonar sube 0,4% en el año, Globales caen 0,3%”, detalló.

“Se sigue cerrando el spread entre bonos ley local y extranjera”, dijo la sociedad de bolsa. “Como venimos diciendo, los bonos emitidos bajo ley local son los que capturarían una mayor compresión, teniendo en cuenta que mantienen spreads de entre 3% y 4% (su media suele estar en la zona de 2,2%), que debería normalizarse en el escenario de compresión del riesgo país esperado”, profundizó el informe.