Banco Macro mejora sus créditos hipotecarios: baja la tasa y amplía el plazo a 20 años + Agregar ámbito en









La entidad redujo la tasa a UVA + 7,5% para clientes Plan Sueldo Selecta y extendió el beneficio a sus hijos. La línea permite financiar la compra, ampliación o refacción de viviendas en todo el país.

Banco Macro anunció una rebaja de sus créditos hipotecarios para algunos de sus clientes.

Banco Macro anunció una mejora en las condiciones de sus préstamos hipotecarios, con una reducción de la tasa y la extensión del plazo de financiamiento hasta los 20 años, en momentos en que el Gobierno busca impulsar nuevamente el crédito para la vivienda.

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La nueva propuesta establece una tasa de UVA + 7,5% y está destinada a clientes Plan Sueldo Selecta, aunque incorpora una particularidad: los hijos de los titulares también podrán solicitar el préstamo de manera individual y acceder a las mismas condiciones preferenciales.

La línea podrá utilizarse tanto para la compra de una vivienda como para la mejora, ampliación o refacción de un inmueble y estará disponible en todo el país, independientemente de la provincia en la que se encuentre la propiedad.

Créditos hipotecarios: Banco Macro vuelve a ofrecer plazos de 20 años Uno de los principales cambios anunciados por la entidad es la extensión del plazo hasta los 20 años. El objetivo es reducir el peso de la cuota inicial sobre los ingresos y ampliar así el universo de clientes que pueden calificar para acceder al financiamiento.

Al mismo tiempo, Banco Macro redujo la tasa de interés a UVA + 7,5%, una modificación que impacta directamente sobre el costo del préstamo.

“Banco Macro lidera estas iniciativas de crédito, adaptándonos con dinamismo y con un profundo conocimiento de las necesidades de nuestros clientes. Bajamos la tasa a UVA + 7,5%, y volvemos a ofrecer plazos de hasta 20 años para la financiación hipotecaria”, señaló Juan Parma, CEO de la entidad. El ejecutivo sostuvo que con las nuevas condiciones buscan dar “una señal concreta al mercado” y destacó que la combinación de una menor tasa y un plazo más extenso permite acceder a una cuota inicial más baja. Banco Macro redujo la tasa de interés a UVA + 7,5%, “Bajar la tasa y volver a ofrecer plazos de hasta 20 años les permite a nuestros clientes, y también a sus hijos, proyectar la compra o mejora de una vivienda con una cuota mucho más accesible, en sintonía con lo que el país necesita en esta etapa”, agregó Parma.