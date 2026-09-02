El polémico cambio que prepara HBO en la serie de Harry Potter

La producción, que busca recuperar una de las historias fantásticas más populares de las últimas décadas, llegará con varias novedades y ya genera debate entre los fanáticos.

HBO Max prepara una nueva adaptación televisiva de la historia creada por J.K. Rowling y apuesta a convertirla en uno de sus grandes estrenos. El proyecto tendrá un reparto completamente renovado y buscará desarrollar los libros con mayor extensión que la que permitió la anterior adaptación.

La ficción también llega en un momento particular para la franquicia. A pocos meses de su lanzamiento, algunos detalles de la producción comenzaron a conocerse y provocaron reacciones encontradas entre quienes crecieron con el universo de Hogwarts y quienes esperan una versión más cercana a los textos originales.

Uno de los primeros cambios que llamó la atención está relacionado con la identidad visual de Hogwarts. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff y Ravenclaw mantendrán sus colores y animales tradicionales , pero sus escudos tendrán un diseño diferente al conocido por el público.

Los nuevos emblemas dejan atrás la forma de los blasones que acompañaron a la saga durante años y presentarán una estructura más circular y ornamental . En el centro aparece el animal correspondiente a cada casa, mientras que el nombre queda integrado dentro de una banda que rodea la figura.

La modificación puede parecer menor, pero en una franquicia donde cada detalle visual tiene un peso enorme entre los seguidores, el cambio no pasó inadvertido. La intención de HBO sería construir una identidad propia para la serie, sin abandonar los elementos reconocibles de Hogwarts.

Hay un detalle que particularmente llamó la atención de los lectores de los libros: Ravenclaw recupera el águila como símbolo. En las anteriores adaptaciones cinematográficas, el emblema de la casa aparecía asociado a un cuervo, pese a que las novelas describen específicamente un águila.

Las polémicas en la elección del elenco

El reparto fue uno de los puntos que más conversación generó desde que HBO comenzó a anunciar a sus protagonistas. Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley.

Entre los adultos aparecen nombres de gran trayectoria, como John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer en el papel de Minerva McGonagall y Paapa Essiedu como Severus Snape. Nick Frost, en tanto, interpreta a Rubeus Hagrid.

La elección de Essiedu como Snape provocó críticas vinculadas a las declaraciones públicas de Rowling sobre cuestiones de género. El actor había firmado previamente una petición de apoyo a los derechos de las personas trans, mientras que Frost también marcó distancia de las posiciones de la escritora. El tema convirtió al reparto en uno de los focos de discusión incluso antes del estreno.

La composición del elenco también sufrió modificaciones durante la producción. Nicholas Hoult había sido elegido para interpretar a Gilderoy Lockhart, pero abandonó el proyecto por conflictos de agenda. Su lugar fue ocupado por Kit Harington, conocido mundialmente por su papel de Jon Snow en Game of Thrones. El actor interpretará al profesor durante la segunda temporada, que adaptará Harry Potter y la cámara secreta.

Cuándo se estrena la primera temporada de la serie de Harry Potter en HBO

La primera temporada llegará a HBO y HBO Max durante Navidad de 2026. La fecha anunciada para el primer episodio es el 25 de diciembre de 2026, mientras que los capítulos siguientes se emitirán semanalmente hasta completar una temporada de ocho episodios.

El calendario previsto contempla un nuevo capítulo cada domingo: el segundo llegará el 3 de enero de 2027 y luego continuarán el 10, 17, 24 y 31 de enero, antes de cerrar la temporada con los episodios del 7 y el 14 de febrero. La primera temporada llevará el título Harry Potter and the Philosopher's Stone y estará centrada en la adaptación del primer libro. HBO ya lanzó un primer adelanto oficial y confirmó que el estreno será durante las fiestas de fin de año.

La producción está a cargo de Francesca Gardiner, quien se desempeña como guionista y productora ejecutiva, mientras que Mark Mylod dirigirá varios episodios. La serie contará con J.K. Rowling como productora ejecutiva.

El estreno tendrá un condimento especial: llegará exactamente en el año del 25.º aniversario del lanzamiento de la primera adaptación cinematográfica. La coincidencia refuerza el interés alrededor de una versión que, aunque recuperará una historia conocida, buscará diferenciarse tanto en su elenco como en su identidad visual.