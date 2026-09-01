Bonos en pesos: las tres apuestas para hacer tasa y superar a la inflación en septiembre

Los especialistas apuntan a distintas estrategias según el horizonte y el nivel de riesgo: desde bonos de corto plazo hasta instrumentos con mayor duration.

Los especialistas apuntan a distintas estrategias según el horizonte y el nivel de riesgo: desde bonos de corto plazo hasta instrumentos con mayor duration y cobertura.

Los inversores de bonos que mantienen posiciones en pesos enfrentan un escenario en el que la elección del instrumento y el plazo pasan a ser determinantes para capturar rendimiento. Después de los recientes movimientos del tipo de cambio y la mayor volatilidad registrada en las curvas en moneda local, el mercado vuelve a evaluar dónde conviene posicionarse para hacer tasa sin asumir un riesgo excesivo.

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El escenario resulta especialmente relevante porque las expectativas de inflación volvieron a mostrar señales de moderación . Mientras algunas estimaciones privadas ubican el IPC de agosto por debajo del 2%, las tasas de corto plazo también comenzaron a estabilizarse, generando un contexto en el que algunos analistas consideran que puede haber oportunidades tanto en instrumentos de duration corta como en bonos que permitan extender los plazos.

A su vez, la última licitación del Tesoro aportó otro elemento a la discusión: el Gobierno logró refinanciar el 96% de los vencimientos , un resultado que podría traducirse en una inyección de aproximadamente $0,5 billones al mercado. Esto agrega liquidez y puede modificar el atractivo relativo de las distintas alternativas disponibles en la curva de pesos.

En este escenario, los especialistas apuntan a distintas estrategias según el horizonte y el nivel de riesgo: desde bonos de corto plazo hasta instrumentos con mayor duration y cobertura.

El bono dual CER/TAMAR diciembre 2029 ( TXMD9 ) es la principal alternativa seleccionada por IOL .

Se trata de un instrumento en pesos que al vencimiento paga el máximo entre la variación del CER y la tasa TAMAR, ofreciendo una cobertura frente a diferentes escenarios de inflación y tasas.

“Se trata de un activo de tasa variable y cobertura de plazo más largo, pensado estratégicamente para perfiles de inversión agresivos que buscan maximizar el retorno o proteger su capital ante escenarios de volatilidad en las tasas cortas o desanclaje de expectativas inflacionarias”, explicó Donzelli.

Los especialistas apuntan a distintas estrategias según el horizonte y el nivel de riesgo: desde bonos de corto plazo hasta instrumentos con mayor duration y cobertura.

El atractivo también está en su rendimiento. El especialista destacó que actualmente cotiza con una tasa de TAMAR + 9,5% anual. En ese sentido, consideró que “sus valuaciones actuales lucen interesantes en términos relativos”, por lo que constituye “una alternativa de valor para diversificar el tramo largo de la curva en pesos”.

T31Y7: una apuesta por mayor vencimiento

Los estrategas de Proficio Investment también mejoraron su perspectiva sobre la deuda en moneda local. La firma pasó su recomendación a “positiva” desde “neutral”, en un contexto de mejora de las expectativas inflacionarias.

“Las expectativas de inflación volvieron a mejorar: la breakeven de agosto cayó 10 puntos básicos hasta 1,8%, mientras distintas consultoras privadas ubican el IPC del mes entre 1,4% y 1,9%”, señalaron desde el bróker.

Con tasas cortas estabilizadas y una inflación esperada nuevamente debajo del 2%, podría estirarse duration hasta instrumentos con vencimientos en 2027. Dentro de ese segmento, se destacó especialmente al T31Y7, que “luce más desarbitrado”, con un rendimiento de TEM +2,19%.

S30S6: la alternativa para mantener duration corta

Para los inversores que prefieran limitar la exposición a los movimientos de tasas y del tipo de cambio, Criteria mantiene una estrategia más defensiva.

“Los recientes movimientos del tipo de cambio y la expansión de las curvas en pesos nos llevan a preferir, para quienes deban mantener exposición en pesos, el tramo corto de la curva a tasa fija, con vencimientos en septiembre y octubre”, señaló la firma.

Entre las alternativas mencionadas aparece el S30S6, título que permite concentrar la estrategia en el segmento corto de la curva.

De esta manera, las recomendaciones para septiembre muestran tres caminos diferentes: el TXMD9 para perfiles agresivos que buscan cobertura y mayor retorno potencial; el T31Y7 para quienes consideran conveniente comenzar a estirar duration; y el S30S6 para quienes priorizan una estrategia de tasa fija con vencimientos próximos.