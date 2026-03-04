Turquía informó que los sistemas de defensa de la OTAN destruyeron un misil de Irán que iba a su espacio aéreo

La información fue dada por el Ministerio de Defensa turco. El conflicto sigue extendiéndose en la región, más allá de las fronteras de Irán e Israel.

La guerra en Medio Oriente - iniciada el pasado sábado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán - continúa atravesando nuevas fronteras, en un conflicto que ya escaló y provocó un shock regional. En este escenario, Turquía confirmó, este miércoles, que los sistemas de defensa aérea y de misiles de la OTAN destruyeron un misil balístico disparado por las fuerzas iraníes.

Según detalla el comunicado oficial, el misil estaba dirigido al espacio aéreo turco y pasó previamente por Siria e Irak. El incidente marca la primera vez que Turquía - miembro de la OTAN y limítrofe a Irán - se ve involucrado en el estallido bélico.

“Un proyectil balístico lanzado desde Irán , que fue detectado dirigiéndose hacia el espacio aéreo turco tras cruzar el espacio aéreo iraquí y sirio, fue interceptado y neutralizado a tiempo por elementos de defensa aérea y antimisiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental”, detalló el comunicado publicado por el Ministerio de Defensa turco.

En ese sentido, el texto oficial también advirtió a todas las partes que "se abstengan de acciones que puedan agravar el conflicto en la región. En este contexto, seguiremos consultando con la OTAN y nuestros demás aliados".

"Se tomarán con determinación y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo. Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil contra nuestro país", concluyó.

Según consignaron autoridades turcas, los restos del misil balístico cayeron en el distrito de Dortyol de la provincia de Hatay, en el sureste de Turquía.

La consulta con aliados de la OTAN

Turquía afirmó que iniciará un proceso de consulta con los aliados de la OTAN. Gracias al mismo, el tratado establece condiciones para que "todas las decisiones de la OTAN se toman por consenso, tras debate y consulta entre los países miembros".

"Las Partes se consultarán entre sí siempre que, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las Partes esté amenazada", sentencia el artículo.

La movilización militar de países europeos

Francia, Grecia y el Reino Unido resolvieron reforzar la seguridad en Chipre tras el ataque iraní con drones contra una base aérea británica ubicada en la isla. La decisión se inscribe en el marco de la creciente regionalización del conflicto y busca blindar una posición estratégica clave en el Mediterráneo oriental.

El gobierno de Emmanuel Macron comprometió el envío de sistemas antimisiles y antidrones como parte del apoyo a Nicosia. En paralelo, el primer ministro británico Keir Starmer confirmó el despliegue de un buque de la Marina Real y helicópteros equipados con capacidades específicas para neutralizar amenazas aéreas no tripuladas.

"El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí", expresó Starmer en una publicación en X. "Continuamos con nuestras operaciones defensivas y acabo de hablar con el presidente de Chipre para informarle que enviaremos helicópteros con capacidad antidrones y que el HMS Dragon se desplegará en la región", agregó.

Desde el gobierno chipriota, el portavoz Konstantinos Letymbiotis precisó que también se cursó un pedido de asistencia similar a Alemania. Según explicó, la solicitud fue transmitida al canciller Friedrich Merz durante una conversación telefónica el lunes. La respuesta de Berlín fue favorable, aunque el proceso para formalizar esa ayuda aún no concluyó.

El refuerzo coordinado evidencia la preocupación europea por la seguridad de Chipre, enclave estratégico que alberga instalaciones militares sensibles y cuya estabilidad adquiere mayor relevancia a medida que el conflicto en Medio Oriente amplía su radio de impacto.