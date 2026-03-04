Auto eléctrico chino y sus ocupantes sobreviven al impacto de un misil iraní: "La seguridad es el máximo lujo" + Seguir en









El SUV de la marca líder, con fuerte presencia en la Argentina, soportó la onda expansiva y la metralla tras un ataque atribuido a Irán cerca de la capital de Israel. La estructura y la batería permanecieron intactas.

Los ocupantes del vehículo sobrevivieron a la caída del misil Foto: Zaker

Que un auto sobreviva al impacto indirecto de un misil no es un hecho habitual. Que además proteja a sus cinco ocupantes en plena escalada bélica lo convierte en una noticia de alcance internacional. El protagonista fue un BYD Atto 3, modelo clave en la expansión global de la automotriz china BYD.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la capital israelí, según informó el medio The Times of Israel. El vehículo circulaba por una ruta cuando un misil lanzado desde Irán impactó en la vía, generando un cráter y una fuerte onda expansiva. El SUV quedó atrapado en la depresión del asfalto, rodeado de escombros.

El BYD Atto 3 resistió el impacto del misil y protegió su estructura Pese a la violencia del estallido, los pilares de la carrocería no colapsaron y la batería de 60,5 kWh —clave en cualquier eléctrico— no presentó incendio ni explosión. Los sistemas eléctricos siguieron operativos y las puertas pudieron abrirse con normalidad, facilitando el trabajo de los equipos de emergencia de Magen David Adom.

El conductor sufrió lesiones moderadas y el resto de los ocupantes resultó con golpes leves. El BYD Atto 3, de 4,45 metros y hasta 420 km de autonomía, cuenta con cinco estrellas en seguridad Euro NCAP.

Tras el incidente, directivos de la marca remarcaron que “la seguridad es el máximo lujo”, en un episodio que reforzó la imagen del modelo en uno de los mercados donde lidera las ventas de eléctricos.