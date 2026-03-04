Irán organiza la despedida del líder supremo Alí Jameneí en Teherán tras su muerte en los ataques de Israel + Seguir en









La república Islámica prepara una ceremonia de tres días. Se aguarda una numerosa convocatoria.

Irán se prepara para despedir al líder supremo.

Las autoridades de Irán preparan una ceremonia de despedida para el fallecido líder supremo Alí Jamenei, que se realizará en Teherán y que convocará a multitudes en distintos espacios públicos de la capital. Inicialmente, el homenaje debía comenzar el miércoles por la noche.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Sin embargo, el cronograma se modificó debido a la enorme convocatoria esperada y a la necesidad de garantizar la logística necesaria para recibir a millones de personas.

“Anteriormente se anunció que a partir de las 10 de la noche del miércoles y durante tres noches comenzaría el luto, sin embargo debido a la presencia prevista de millones de personas y la necesidad de proporcionar la infraestructura adecuada, el programa ha sido pospuesto”, informaron autoridades iraníes.

Tres días de duelo nacional en Irán Aunque el inicio formal de la ceremonia se reprogramó, las autoridades confirmaron que el período de tres días de duelo nacional continuará según lo previsto, con actos y concentraciones en distintos puntos de la capital iraní.

INTER-03-REUTERS.jpg Alí Jameneí falleció a sus 86 años tras los ataques de EEUU e Israel. Archivo El responsable de la Coordinación de Propaganda Islámica en Teherán, Hojjatoleslam Seyed Mohsen Mahmoudi, explicó que las ceremonias de despedida se extenderán durante tres jornadas, mientras que el cortejo fúnebre será anunciado posteriormente.

Homenajes en la sala de oración del imán Jomeini El funcionario también indicó que los ciudadanos podrán rendir homenaje al cuerpo del líder supremo en la Mosalla del imán Jomeini, una de las principales salas de oración de la ciudad. Según detalló, el acceso al público se habilitará a partir de las 22:00 horas (18:30 GMT). "La Mosalla (sala de oración) recibirá visitantes y el querido pueblo podrá asistir y participar en la ceremonia de despedida", expresó Mahmoudi en declaraciones difundidas por medios iraníes. La muerte de Alí Jamenei De acuerdo con los medios estatales de Irán, Alí Jamenei murió el sábado a los 86 años como consecuencia de los ataques aéreos lanzados por Israel y Estados Unidos. Durante décadas, el líder supremo encabezó el sistema político iraní y sostuvo una postura de fuerte confrontación con ambos países, que consideró rivales estratégicos de la República Islámica. Su muerte ocurre en un contexto de fuerte tensión regional y abre una nueva etapa política en Irán, mientras el país se prepara para despedir a una de las figuras más influyentes de su historia contemporánea.