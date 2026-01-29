Bancos y fintechs activan nuevas estrategias ante la morosidad récord: ¿cambian los límites de las tarjetas?

La suba sostenida de la morosidad desde marzo del año pasado reavivó versiones sobre una quita masiva de topes crediticios. Bancos y fintechs admiten un mayor control del riesgo, pero descartan medidas generalizadas.

Crece la morosidad en las tarjetas de crédito, el principal recurso de las familias para llegar a fin de mes.

Recientemente se hizo viral el siguiente mensaje a través de X: "Esta empezando a pasar. Dado los altos niveles de falta de pago y morosidad, los bancos están quitando límite crediticio a la gente, a la que paga y a la que no. Se esta armando una burbuja de deuda crediticia muy fuerte". Lo expresó el usuario @PonzistaAnti, arrobando a una reconocida usuaria que se caracteriza por dar a conocer las ofertas de los distintas entidades financieras y billeteras virtuales de manera diaria. Automáticamente, el tuit se llenó de mensajes de distintos usuarios con capturas de pantalla que alertaban por la baja del límite del crédito en las tarjetas. ¿Pero esto es así? ¿Qué estrategias están tomando billeteras y fintechs para paliar la mora récord de sus clientes?

Para despejar esas dudas, Ámbito consultó a referentes de bancos y fintechs de primera línea, varios de ellos entre las entidades con mayores ratios de irregularidad en el segmento de personas físicas. Desde el sector bancario coincidieron en que, por el momento, no se están aplicando recortes generalizados de los límites de las tarjetas, aunque sí reconocen una gestión del riesgo más activa y selectiva.

De hecho, una entidad financiera confirmó que revisó y redujo límites en casos puntuales, principalmente entre clientes que venían pagando sistemáticamente el monto mínimo de la tarjeta. A la par, se avanzó con planes de regularización de deuda , una estrategia que, según indicaron, ya comenzó a mostrar “indicios de recuperación en los indicadores de cobranza”.

A estas medidas se suma el ofrecimiento de alternativas de refinanciamiento para clientes con mayores niveles de morosidad, con condiciones y tasas preferenciales orientadas a evitar que las deudas pasen a la categoría de incobrables. También se fortalecieron las herramientas automáticas de monitoreo, que envían alertas de consumo y facilitan la regularización de saldos pendientes, junto con mejoras en los sistemas de scoring crediticio para afinar la evaluación del riesgo.

En este marco, todas las fuentes consultadas coincidieron en que el aumento de la morosidad es hoy una preocupación transversal para toda la industria financiera, tanto bancaria como fintech. Respecto de las tasas, remarcaron que continúan en niveles elevados como consecuencia del alto costo de fondeo. “Hoy hay una plaza con muy poca liquidez, producto de las medidas para controlar la inflación, y eso encarece el insumo por escasez”, explicaron. Por ese motivo, en el corto plazo no se espera una baja de las tasas debido a la política monetaria que lleva adelante el BCRA.

Los números detrás de la mora

Los datos oficiales confirman la tendencia. Según el Banco Central, en noviembre —último dato disponible— la irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 5,2%, con un aumento mensual de 0,7 puntos porcentuales. En el caso de las financiaciones a los hogares, la mora ascendió al 8,8% de la cartera destinada a este segmento.

La situación es más delicada entre las entidades no bancarias: allí, la irregularidad de las carteras alcanza el 21,4%, más de cuatro veces el promedio del sistema financiero. El ratio de morosidad viene en aumento de manera sostenida desde marzo de 2025 y, lejos de mostrar señales de retroceso, se profundizó en los últimos meses. No obstante, por ahora, las fuentes consultadas coinciden en que por el momento no hay riesgo sistémico.

image El tuit que se viralizó esta semana sobre la baja de los límites

El crédito fintech y el aumento de la morosidad

Frente a este escenario, muchos deudores optaron por recurrir al crédito fintech para cancelar obligaciones bancarias. Sin embargo, esta estrategia suele derivar en una dinámica de “bola de nieve”, especialmente por el elevado costo financiero que caracteriza a este tipo de financiamiento.

A diferencia de los bancos, las fintech no realizan intermediación financiera tradicional y operan mayormente con fondeo propio, lo que las lleva a aplicar tasas más altas para compensar el riesgo asumido. Así, si bien pueden ofrecer una solución inmediata de liquidez, en muchos casos terminan agravando la situación financiera del usuario y elevando la probabilidad de incumplimiento a mediano plazo.

“El aumento del crédito fintech está en línea con el crecimiento del sistema en general. La diferencia es que partió de una base más alta que la media, pero en términos relativos no creció más que el promedio”, explicó Pablo Blanco, CFO de Alprestamo, en diálogo con Ámbito. Y agregó: “Las medidas que se están tomando apuntan a reforzar los trabajos preventivos, mejorar los modelos de scoring y profundizar las acciones sistemáticas de recupero”.

Si bien las tasas comenzaron a normalizarse en el mercado, las tensiones puntuales de liquidez —que se moderaron pero aún permanecen latentes— llevaron a las "mesas" a afinar sus estrategias de administración de los pesos. En paralelo, los equipos de riesgo evalúan medidas para contener la mora sin resignar base de clientes.

En este contexto, algunas entidades optaron por redireccionar su capacidad de otorgamiento de crédito hacia el segmento corporativo, donde los ratios de irregularidad son significativamente más bajos que en el de personas físicas. Mientras tanto, el sobreendeudamiento de los hogares continúa en el centro del debate, en un escenario marcado por salarios que aún no terminan de recuperar poder adquisitivo.