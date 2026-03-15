ANSES habilita una ayuda económica para las personas sin trabajo y esta es la forma de tramitarla

Conocé quienes pueden acceder a este programa y cuáles son los detalles de las prestaciones del organismo.

El titular debe solicitar la suspensión de la prestación dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la actividad laboral.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) ofrece una prestación económica destinada a personas que perdieron su empleo. El programa está dirigido a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin trabajo, por causas ajenas a su voluntad.

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Los registros del sistema de Seguridad Social indican que durante 2025 más de 150.000 trabajadores cobraron la prestación por desempleo . El beneficio consiste en un ingreso temporal, que busca acompañar a quienes atraviesan un período sin trabajo, mientras intentan reinsertarse en el mercado laboral.

El esquema también contempla otros derechos para quienes reciben la ayuda, ya que el titular mantiene el acceso a distintas asignaciones familiares vinculadas a su situación personal.

El sistema incluye prestaciones como: la asignación por prenatal, la asignación por hijo, la ayuda escolar anual y las asignaciones por matrimonio, nacimiento o adopción.

La prestación alcanza a trabajadores en relación de dependencia que pierden su empleo sin causa o por finalización de contrato. El programa también contempla situaciones en las que el cese laboral ocurre por factores externos. Los trabajadores permanentes deben acreditar al menos seis meses de empleo, con aportes durante los tres años anteriores al despido o al final del contrato . Ese requisito forma parte de las condiciones que regulan el acceso a la asistencia económica.

En el caso de los trabajadores eventuales o de temporada, se deben registrar menos de 12 meses trabajados en los últimos tres años y más de 90 días con aportes durante el último año previo al fin del vínculo laboral. El programa también incluye una modalidad específica para el sector de la construcción, quienes pueden acceder cumpliendo al menos ocho meses de aportes durante los dos años previos al despido o a la finalización de la obra.

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Monto de la prestación por Desempleo en marzo

La ANSES establece el monto de la prestación según los ingresos previos del trabajador y los meses con aportes registrados. El cálculo toma como referencia el historial laboral reciente. El sistema prevé un esquema de cuotas mensuales, que varía según cada situación laboral. La duración del beneficio depende del tiempo trabajado con aportes.

Las prestaciones pueden pagarse en:

Entre 2 y 12 cuotas para trabajadores en relación de dependencia.

Entre 3 y 8 cuotas para trabajadores del sector de la construcción.

El programa también incluye una extensión para determinados beneficiarios. Las personas mayores de 45 años acceden a seis meses adicionales de prestación.

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Cómo se tramita la prestación por Desempleo en ANSES

El trámite exige reunir documentación que confirme la situación de desempleo. El solicitante debe presentar DNI original y copia junto con comprobantes relacionados con el fin del vínculo laboral.

Todos los trámites pueden realizarse mediante atención virtual con CUIL y clave de seguridad social o en una oficina del organismo con turno previo. El tipo de documento a solicitarse depende del motivo del cese laboral ya trabajador puede presentar: telegrama de despido, carta documento o notificación firmada por el empleador.

O, en caso de que aplique: constancia de quiebra del empleador, copia del contrato vencido o certificado de defunción en situaciones vinculadas con empleadores unipersonales.

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Cómo se cobra la ayuda económica

La ANSES administra el pago de la prestación una vez aprobado el trámite. El organismo gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social donde se acredita el dinero correspondiente.

El primer cobro se realiza por ventanilla en una sucursal bancaria asignada para luego recibir la tarjeta de debito que el banco entrega para operar en cajeros automáticos. E

l titular debe solicitar la suspensión de la prestación dentro de los cinco días hábiles posteriores al inicio de la actividad laboral.