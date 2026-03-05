La morosidad presiona sobre la rentabilidad de los bancos: qué alertas dejaron los balances

Los resultados del cuarto trimestre de 2025 reflejan un deterioro en la calidad de la cartera de créditos del sistema financiero. El impacto del aumento de las tasas reales, el menor dinamismo de la actividad y el factor del ingresos de los hogares.

Los balances correspondientes al cierre de 2025 de los principales bancos privados del país comenzaron a reflejar un deterioro en los indicadores de riesgo crediticio . Los resultados presentados por Grupo Supervielle, Banco Macro, Banco BBVA y Grupo Galicia reflejan el aumento de la morosidad, mayores previsiones por incobrabilidad y un impacto directo sobre la rentabilidad del sector financiero. Sin embargo, se observan algunos indicios de que la situación podría mejorar en los próximos meses.

El fenómeno se vincula con un contexto macroeconómico signado por tasas de interés reales elevadas durante buena parte de 2025, una desaceleración de la actividad económica y una mayor presión sobre los ingresos disponibles de los hogares, factores que comenzaron a afectar la capacidad de pago de los clientes desde marzo del año pasado y que incluso se profundizó en diciembre, según reflejaron los informes.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito , las entidades financieras no solo están implementando distintas estrategias para mejorar los niveles de cobranza y reordenar sus carteras, sino que también confían en que la situación comience a recomponerse en los próximos meses , a medida que se estabilicen las tasas y mejore el entorno macroeconómico.

En el caso de Grupo Supervielle , el banco informó que el ratio de morosidad (NPL) se elevó al 5% en el cuarto trimestre de 2025 , frente al 3,9% registrado en el trimestre previo y al 1,3% de igual período de 2024 . Según explicó la entidad, el incremento estuvo vinculado principalmente a mayores niveles de atraso en la cartera minorista y algunas señales de estrés en los préstamos corporativos.

Este deterioro en la calidad de los activos se reflejó también en el aumento de las previsiones por incobrabilidad: en términos netos alcanzaron los $106.600 millones en el cuarto trimestre de 2025 , frente a $60.700 millones en el tercero y $17.200 millones en el cuarto trimestre de 2024 .

El informe del banco explicó que el cambio en el escenario macro tuvo un impacto directo sobre la cartera crediticia. “Tras el fuerte crecimiento del crédito tanto minorista como corporativo durante 2024, un contexto macroeconómico menos favorable a lo largo de gran parte de 2025 impactó significativamente en la calidad de los activos en todos los segmentos de clientes, lo que derivó en un aumento del costo del riesgo”, señaló la entidad.

En este marco, el costo de riesgo se incrementó al 10,6% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 6,6% registrado en el trimestre previo y al 2,5% en el cuarto trimestre de 2024.

Por su parte, el costo de riesgo neto —definido como las previsiones por pérdidas crediticias descontadas las recuperaciones de préstamos castigados— se elevó al 10,4%, desde 6,4% en el trimestre previo y 2,2% en igual período del año anterior.

Este escenario también impactó en los resultados del banco. Supervielle registró un retorno sobre el patrimonio (ROE) negativo de 7,7% en el cuarto trimestre, mientras que en el conjunto de 2025 el indicador fue de -4,6%, muy por debajo del 15,7% registrado en 2024.

Banco Macro: deterioro de cartera y refuerzo de cobertura

El balance de Banco Macro correspondiente también reflejó un deterioro en los indicadores de calidad crediticia, en un contexto macroeconómico similar al descripto por otras entidades del sistema.

En materia de morosidad, el ratio de cartera irregular (NPL) se ubicó en 5% en el cuarto trimestre de 2025, lo que implica un aumento frente al 3,9% registrado en el trimestre previo y al 1,3% de igual período de 2024.

En paralelo, el banco reforzó su nivel de cobertura ante el deterioro de la cartera. El ratio de previsiones sobre el total de préstamos se elevó al 5,6% al cierre de diciembre de 2025, por encima del 4,4% observado en septiembre de ese año y del 2,1% registrado a fines de 2024.

Este escenario impactó también en la rentabilidad de la entidad. El retorno sobre el patrimonio promedio (ROE) fue negativo en 2025, con -4,6%, frente al 15,7% registrado en 2024, reflejando el deterioro del riesgo crediticio y el mayor costo asociado a las previsiones.

Grupo Financiero Galicia: aumento de previsiones y deterioro crediticio

El balance del Grupo Galicia correspondiente al cuarto trimestre de 2025 también reflejó un aumento significativo en las previsiones por incobrabilidad.

De acuerdo con el informe de resultados, el stock de previsiones por riesgo de incobrabilidad alcanzó los $776.187 millones al cierre del cuarto trimestre, lo que representa un incremento del 13% respecto del trimestre previo y del 130% en la comparación interanual, ya que en el mismo período de 2024 se ubicaba en $336.995 millones.

Durante el trimestre, el grupo registró previsiones por incobrabilidad por $340.717 millones, por encima de los $311.660 millones del tercer trimestre de 2025 y de los $202.413 millones del cuarto trimestre de 2024, lo que implica subas del 9% trimestral y del 68% interanual.

El impacto final de estas previsiones en los resultados se reflejó en un cargo neto por incobrabilidad de $339.007 millones en el cuarto trimestre, frente a $312.367 millones en el trimestre previo y $201.266 millones un año antes.

El informe también detalla recuperaciones de créditos previamente castigados por $6.218 millones durante el período, cifra superior a los $3.716 millones registrados en el trimestre anterior. En términos de resultados, Grupo Galicia obtuvo una ganancia neta trimestral de $28.433 millones.

Por su parte, la rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) se ubicó en 8,8% en el cuarto trimestre de 2025, mostrando una mejora frente al -4,6% del trimestre previo y al 2,4% registrado en igual período de 2024. El informe aclara, sin embargo, que este indicador se encuentra afectado por el cambio contable en la norma de contratos de seguros.

"El ejercicio estuvo marcado por un contexto de elevada volatilidad en las tasas de interés. Esto encareció el fondeo, principalmente durante el segundo semestre. Luego de las elecciones, las tasas comenzaron a mostrar una gradual normalización, que se reflejó en el último trimestre de 2025. A su vez, los cambios regulatorios tuvieron impacto en los niveles de encajes. Ambos factores contribuyeron a una disminución del margen financiero en 2025 en comparación con 2024", aseguró Galicia y concluyó: "La desaceleración de la inflación y el proceso de reacomodamiento de la actividad económica tuvieron un impacto en la capacidad de pago de ciertos segmentos de clientes".

BBVA: creció la mora

Por último, en el caso de Banco BBVA, los préstamos en mora subieron a 4,18% frente al 3,28% en el 3T25, aunque según señala Matías Cattaruzzi, senior equity analyst de Adcap, "por debajo de lo que esperaba el mercado, lo que sugiere que el ciclo crediticio podría estabilizarse antes de lo previsto". Por último, señaló que el "el ratio de cobertura se ubicó en 96,4%, mientras que las previsiones siguieron aumentando, ya que el banco reconoció mayor riesgo crediticio en las carteras minoristas".

En síntesis, en el conjunto de los bancos, el cuarto trimestre fue para el olvido por el incremento de la inflación y la mora que impactó de lleno en la rentabilidad bancaria. Pese al mayor dinamismo del crédito bancario, el incremento de la morosidad continúa generando preocupación: el incumplimiento de las familias alcanzó en diciembre de 2025 un nuevo récord en 18 años (9,3%), según los datos del BCRA, explicado por máximos en tarjetas de crédito (9,3%), préstamos personales (12%) y garantías prendarias (5,8%).