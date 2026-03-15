Aumenta el boleto de colectivos del AMBA este lunes: cuál es el nuevo valor + Seguir en









La suba será de 7,6% en las 104 líneas de jurisdicción nacional que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el conurbano.

Aumenta el boleto de colectivos del AMBA

A partir de este lunes 16 de marzo, viajar en colectivo por el AMBA será un 7,6% más caro. Con este ajuste, el boleto mínimo para las 104 líneas de jurisdicción nacional se ubica en $700.

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Este incremento representa el cierre del esquema de subas del 41,46% determinado por la Secretaría de Transporte, que ya había aplicado un ajuste previo en febrero, elevando el piso del pasaje de $494,83 a los $650 vigentes hasta hoy.

A principios de marzo, los colectivos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires aplicaron un aumento del 5,1% y 4,9%. Desde el año pasado, el esquema tarifario se actualiza mensualmente en base a la inflación, con un adicional del 2% sobre el valor vigente.

El próximo ajuste para las líneas que dependen de la provincia y la ciudad está previsto para el 1° de abril.

sube aumento.jpg Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán abonar una tarifa diferencial que oscila entre los $1113 y los $1525,94. Argentina.Gob. Aumento del boleto de colectivos del AMBA: cuánto costará viajar Las líneas de colectivos del AMBA, que dependen de Nación, tendrán un nuevo ajuste desde el lunes 16 marzo. A continuación, el nuevo cuadro tarifario.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $650 a $700 .

(entre 0 y 3 kilómetros): de . Tramo de 3 a 6 km : $779,78 .

: . Tramo de 6 a 12 km : $839,86 .

: . Viajes de 12 a 27 km : $899,99 .

: . Viaje de más de 27 km: $959,71. Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán abonar una tarifa diferencial que oscila entre los $1113 y los $1525,94. Cuáles son las líneas de colectivo que aumentan este lunes Los incrementos serán aplicados en las siguientes líneas nacionales: 1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 75, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194 y 195.

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