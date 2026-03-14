En el Madrid Economic Forum, Javier Milei exaltó el rol global de Donald Trump: "No estamos lejos de soñar con una Cuba libre" + Seguir en









El Presidente de la Nación cerró el encuentro económico, en el que fue el único funcionario disertante. Cierra una gira internacional que incluyó EEUU, Chile y España.

Javier Milei junto a su hermana Karina, ingresando a la sala del Madrid Economic Forum. Harold Cunningham/World Economic / DPA

En la principal actividad de su visita a España, Javier Milei fue el último orador del Madrid Economic Forum, en donde volvió a destacar los valores occidentales y judeocristianos. Este mismo sábado tomará un vuelo de regreso a la Argentina, con el objetivo de arribar el domingo de forma previa a una nueva actividad: su visita a la ciudad de Córdoba para dar una charla en la Bolsa de Comercio de la capital provincial.

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El Presidente de la Nación fue introducido con su habitual canción de La Renga al subirse al escenario del foro económico, en donde volvió a titular su conferencia al igual que su próximo libro: "La moral como política de Estado". En ese marco, planteó que "la eficiencia y la justicia son dos caras de la misma moneda" que confrontan al "utilitarismo político", y argumentó que eso lo guio en campaña a "apretar la política fiscal y monetaria y liberar la política cambiaria. Eso lo hicimos solo los liberales".

En el inicio de su discurso, reiteró que considera que "el capitalismo es el sistema más justo y el único que entrega prosperidad". Así fue que apuntó a las bases morales del sistema: "Si entendiéramos los pecados capitales, tengo la plena seguridad de que la basura inmunda del socialismo saldría de la faz de la Tierra para todos podamos prosperar".

En uno de sus momentos de referencia a la política internacional, señaló que "existen muchas sucursales de la basura del socialismo del siglo XXI en todo el mundo, pero que afortunadamente, por el coraje y el valor de Donald Trump, se están cayendo a pedazos". "No estamos lejos de soñar con una Cuba libre", lanzó.

La agenda del Presidente de la Nación en España finalizará con la recepción del premio conmemorativo en honor al economista Ludwig von Mises, otorgado por el académico Philipp Bagus.

Las reuniones de Javier Milei en España Previo al encuentro del Madrid Economic Forum, se reunió con referentes políticos y económicos del país europeo. El viaje forma parte de la agenda internacional que el mandatario viene desplegando en las últimas semanas, tras su reciente paso por EEUU y Chile, donde participó de actividades políticas y encuentros vinculados al ámbito económico. milei y santiago abascal Milei volvió a encontrarse con Javier Milei. Presidencia El Presidente se reunió en primer medida con el diputado en las Cortes Generales, y líder del partido Vox, Santiago Abascal. Allí se lo vio luciendo un overol de YPF, aunque ninguno de los dos atendió a los medios de comunicación. Más tarde se encontró con el economista Jesús Huerta de Soto, a quien suele citar como un ejemplo a seguir. Además, apareció junto al empresario argentino Martín Varsavsky y su esposa, Nina.