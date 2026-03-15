Calendario completo de pagos de ANSES, del 16 al 20 de marzo + Seguir en









El organismo también confirmó la entrega del bono extraordinario

Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de su pago ingresando a la página oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma de pagos para marzo de 2026, que incluye aumentos por movilidad, bonos extraordinarios y el inicio de los depósitos para la Prestación por Desempleo.

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Durante la semana del 16 al 20 de marzo, miles de beneficiarios recibirán sus haberes según la terminación de su DNI y el tipo de prestación. Los montos ya reflejan el ajuste del 2,88% aplicado en marzo, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de enero.

ANSES ANSES aumentó sus prestaciones en marzo 2026 ANSES aplicó un aumento del 2,88% a todas sus prestaciones para marzo de 2026, lo que impacta en jubilaciones, pensiones y asignaciones. La jubilación mínima alcanza los $439.600,88, suma que incluye el haber base de $369.600,88 más el bono extraordinario de $70.000. Este refuerzo se mantiene para quienes perciben el haber mínimo, mientras que la jubilación máxima asciende a $2.487.063,96.

En el caso de las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizó a $132.814 por hijo, aunque el pago directo mensual es de $106.251,20 debido a la retención del 20%, que se devuelve al presentar la libreta de escolaridad y salud. La Asignación por Embarazo (AUE) también se ajusta a este monto, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) para invalidez o vejez llegan a $328.720,62.

ANSES.jpg Comienzan los depósitos de la prestación por Desempleo: quiénes acceden y montos A partir del 20 de marzo de 2026, ANSES inicia los pagos de la Prestación por Desempleo, un beneficio dirigido a trabajadores que perdieron su empleo formal. El monto equivale al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, con un mínimo del 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil y un máximo del 100% del mismo. Este esquema busca garantizar un ingreso básico mientras el beneficiario busca un nuevo empleo.

El calendario de pagos para la Prestación por Desempleo se organiza según la terminación del DNI: DNI terminados en 0 y 1: 20 de marzo

DNI terminados en 2 y 3: 21 de marzo

DNI terminados en 4 y 5: 24 de marzo (se paga el 21 por feriado)

DNI terminados en 6 y 7: 25 de marzo

DNI terminados en 8 y 9: 26 de marzo anses página.png ANSES: calendario de pagos de la semana del 16 al 20 de marzo Durante la semana del 16 al 20 de marzo, ANSES continuará con los depósitos para jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del DNI. Los beneficiarios con DNI terminados en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 recibirán sus haberes en las siguientes fechas: Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminados en 2: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 3: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 4: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8: 19 de marzo

19 de marzo DNI terminados en 9: 20 de marzo Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo Asignaciones Familiares de PNC DNI terminados en 2 y 3: 16 de marzo

16 de marzo DNI terminados en 4 y 5: 17 de marzo

17 de marzo DNI terminados en 6 y 7: 18 de marzo

18 de marzo DNI terminados en 8 y 9: 19 de marzo P12 - ANSES (NA)_opt.jpeg El calendario de pagos de ANSES para la semana del 16 al 20 de marzo refleja los ajustes por movilidad y la organización de los depósitos según la terminación del DNI. Los beneficiarios de la Prestación por Desempleo comienzan a recibir sus haberes a partir del 20 de marzo, mientras que jubilados, pensionados y titulares de asignaciones continúan con el cronograma establecido. Los beneficiarios pueden verificar la fecha exacta de su pago ingresando a la página oficial de ANSES o a través de la aplicación Mi ANSES. También es posible consultar el cronograma completo en las redes sociales del organismo. Se recomienda no esperar hasta el último día para retirar el dinero, especialmente en el caso de quienes cobran en efectivo, ya que los feriados pueden generar mayor demanda en sucursales bancarias.

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