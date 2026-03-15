Una red de vocerías para ordenar la palabra pública

Los gobiernos ofrecen en su dinámica diaria múltiples voces. En la necesaria búsqueda de coherencia e impacto, el enfoque no es reducir la pluralidad, sino administrar su potencial.

En las gestiones modernas comunicar dejó de ser una etapa posterior a la acción. Es uno de los elementos constitutivos de cualquier gobierno o corporación. La forma de ordenar sentidos, explicar decisiones y construir previsibilidad en la era del estrés y la conectividad avasallante.

En ese marco, en el de impactar con claridad en un segmento de la población o audiencia, el funcionamiento de las vocerías se vuelve trascendente .

El “oficio de llevar la voz” fue pensado durante décadas como una tarea individual: una figura visible y encargada de transmitir, de fijar posiciones . Sin embargo, y más allá de la ejecución del rol formal que aún en la actualidad pueden implementar distintas administraciones, la palabra oficial contemporánea actúa inexorablemente a través de múltiples voces . Funcionarios y actores de diversa índole interactúan con la ciudadanía en un continuo a través de redes sociales, medios de comunicación y canales cada vez más abiertos. Reducir esa pluralidad no tiene sentido. La clave es funcionar como un conjunto.

El desafío es la convivencia de interlocutores con variados perfiles y áreas de trabajo , pero que se integran en un mismo marco conceptual. No se trata de repetir consignas, sino de compartir criterios: prioridades, tiempos, enfoques. De compartir un plan. Esa coordinación permite que cada intervención sume información y no confusión.

Bajo esta premisa, la comunicación gubernamental combina vocerías políticas y técnicas de manera complementaria . Mientras los liderazgos explican el rumbo, las ideas y el mapa en el que se inserta cada medida, los cuadros especializados aportan datos, profundidad y servicio. El resultado es un mensaje más completo. Sobre todo, más confiable y coherente. Valores con cotización en alza constante para este mercado global.

En paralelo, el rol de los equipos estratégicos no es ni será únicamente producir contenidos de manera reactiva o proactiva, sino simultáneamente ordenar el ecosistema discursivo. Decodificar la coyuntura, anticipar escenarios, blindar voceros y asegurar que las carteras dialoguen entre sí antes de hacerlo hacia afuera.

Pensar las vocerías como un sistema no implica rigidez ni control excesivo. Implica reconocer que en un entorno informativo acelerado a niveles frenéticos cada palabra construye percepción. Esas interpretaciones de la realidad inapelables, que no se discuten y digitan el devenir de las organizaciones y las personas.

En definitiva, ordenar las vocerías es una forma de fortalecer la política pública, de traducirla para afianzar un vínculo directo con los electorados. No para uniformar discursos, sino para darles dirección. No para soslayar matices, sino para integrarlos en un relato común que tiene su contraprestación en cambios reales.

Cuando la comunicación se asume como una tarea colectiva y en red, la gestión gana consistencia, certidumbre, determinación. En tiempos confusos y con déficit de atención, atributos tan esenciales como cualquier decisión de gobierno.

(*) Director de Información Gubernamental de la Ciudad de Buenos Aires. Licenciado en Comunicación Social y Posgrado en Comunicación Política.